Panteón Municipal de Puebla alberga a más de un centenar de gatos abandonados

Los poblanos abandonan gatos en el Panteón Municipal de Puebla, animalitos que se suman a los 100 que han contabilizado movimientos animalistas, los cuales urgen esterilizar para controlar su reproducción.

“Sí, de hecho, los vecinos nos dicen: ‘Oye, nos mandaron fotos, los vimos y dijimos que ni los vimos a todos’. Nosotros calculamos que sean entre 100 y 120, entonces vamos a seguir haciendo el censo. De alguna manera, el problema es que el marcaje se tiene que hacer, no hay de otra para poder identificar y tener censada la situación de lo que está sucediendo en el panteón municipal”, explicó Mariana Acosta, integrante de la fundación ‘Patitas Enlodadas'.

¿Cómo llegó el centenar de gatos al panteón municipal de Puebla?

Las personas lanzan a los animales a través de las rejas de entrada al panteón, mientras que, ante la situación de abandono, vecinos dejan croquetas para los mininos en la misma zona, incluso los felinos se acercan cuando observan que les llevan comida.

“Lo que queremos es poner cámaras y enrejar la parte donde están aventando a los gatos. También, de alguna manera, los queremos proteger. Viene la temporada de Día de Muertos, viene el famoso Halloween y hay gente que sí, los vecinos nos confirmaron que hay gente que va al panteón a buscar a los gatos negros para hacer sus rituales con estos gatos. Después están en la basura todos muertos, y es lo que nos importa, también poner las rejas para que dejen de aventar. Y aparte para que no se salgan”, agregó Mariana Acosta.

Los poblanos que recorren la zona, señalaron que observan más gatos cada día, por lo que esperan que sean atendidos para evitar su reproducción descontrolada.

“Ya son demasiados, y cada vez que paso por aquí, pues los veo y siento que, pues, son muchos, y que no deberían de estar ahí, como solos, que no deberían de ser tantos. Siento que la intención es buena, pero tal vez debería ser como un poco más formal para que no estuvieran como en un lugar público”, señaló Ian Emmanuel Maldonado, un vecino de la zona.

Autoridades del ayuntamiento del municipio de Puebla señalaron que han esterilizado 16 gatos que viven en el panteón y están revisando las condiciones de los mininos para determinar si pueden intervenirlos para evitar su reproducción.