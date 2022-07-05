El Papa habla de su salud; se ríe de rumores sobre supuesto cáncer

En una entrevista exclusiva el sábado 2 de julio en su residencia del Vaticano, el papa Francisco desestimó los informes de que planea renunciar en un futuro cercano, diciendo que está en camino de visitar Canadá este mes y espera poder ir a Moscú y Kyiv lo antes posible después de eso.

Además, el pontífice habló de su salud y negó los rumores de que tenía cáncer. Bromeó diciendo que sus médicos "no me dijeron nada al respecto (del cáncer)". También, por primera vez dio detalles de la condición de su rodilla, la cual le ha impedido realizar algunas funciones.

Cuando se le preguntó cómo estaba, el Papa bromeó: "¡Todavía estoy vivo!".

Pope Francis joked "I'm still alive" when asked how he was doing at the start of an exclusive Reuters interview on Saturday. He dismissed reports that he plans to resign in the near future and dismissed rumors that he has cancer. pic.twitter.com/R7BC03M2MF — CBS News (@CBSNews) July 4, 2022

La salud del Pontífice

La entrevista de 90 minutos, realizada en italiano sin la presencia de asistentes, tuvo lugar el día en que el papa Francisco, de 85 años debía partir hacia la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Tuvo que cancelar el viaje porque los médicos dijeron que también podría perderse un viaje a Canadá del 24 al 30 de julio a menos que aceptara recibir 20 días más de terapia y descanso para su rodilla derecha.

Dijo que la decisión de cancelar el viaje a África le había causado "mucho sufrimiento", particularmente porque quería promover la paz en ambos países.

Dio detalles de su sobre la salud de su rodilla por primera vez en público, diciendo que había sufrido "una pequeña fractura" luego de dar un paso en falso mientras un ligamento estaba inflamado.

"Estoy bien, poco a poco voy mejorando", dijo, y agregó que la fractura se estaba cerrando, ayudado por láser y magnetoterapia.

Francis también descartó los rumores de que se le había encontrado un cáncer hace un año cuando se sometió a una operación de seis horas para extirpar parte de su colon debido a diverticulitis, una condición común en los ancianos.

"(La operación) fue un gran éxito", dijo, y agregó entre risas que "no me dijeron nada" sobre el supuesto cáncer, que desestimó como "chismes de la corte".

Pero dijo que no quería una operación en la rodilla porque la anestesia general en la cirugía del año pasado había tenido efectos secundarios negativos.

Rumores de renuncia

Los rumores se arremolinaron en los medios de que una conjunción de eventos a fines de agosto, incluidas reuniones con cardenales de todo el mundo para discutir una nueva constitución del Vaticano, una ceremonia para jurar nuevos cardenales y una visita a la ciudad italiana de L'Aquila, podría presagiar una anuncio de renuncia.

L'Aquila está asociada con el Papa Celestino V, quien renunció al papado en 1294. El Papa Benedicto XVI visitó la ciudad cuatro años antes de renunciar en 2013, el primer Papa en hacerlo en unos 600 años.

Pero el papa Francisco, alerta y tranquilo durante toda la entrevista mientras discutía una amplia gama de temas internacionales y de la Iglesia, se rió de la idea.

"Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que sucedería la misma 'liturgia'", dijo. "Pero nunca me pasó por la cabeza (renunciar). Por el momento no, por el momento no. ¡De verdad!"

El papa Francisco, sin embargo, repitió su posición a menudo declarada de que podría renunciar algún día si su mala salud le imposibilitara dirigir la Iglesia, algo que había sido casi impensable antes de Benedicto XVI.

Cuando se le preguntó cuándo pensaba que podría ser eso, dijo: "No lo sabemos. Dios lo dirá".