El Papa Francisco llegó en helicóptero a Fátima este sábado donde está destinado a rezar con los jóvenes enfermos en la Capilla de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad portuguesa central.

El pontífice de 86 años fue recibido por una multitud que vitoreaba y bendijo a los bebés desde el vehículo papal en su camino al santuario.

Miles de católicos hicieron cola desde antes del amanecer del sábado y otros acamparon durante la noche en uno de los lugares santos más importantes del catolicismo, donde el Papa Francisco rezará el rosario con jóvenes enfermos, discapacitados y reclusos.

"La pequeña capilla en la que nos reunimos. Esta es una imagen tan hermosa de la iglesia. Acogedora, sin puertas. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Las tiene. Y aquí también podemos insistir en que todos puedan entrar porque es en la casa de la madre. Y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos. Todos, todos, todos sin exclusión”., afirmó el Papa Francisco.

El Papa llegó a la capital portuguesa Lisboa el miércoles para la Jornada Mundial de la Juventud, una gran reunión de fieles cada dos o tres años en una ciudad diferente.

Lesia Dankivna / Turista ucraniana:

“Vine aquí porque escuché la noticia y escuché que venía el Papa y que iba a dar una Misa por la paz mundial y especialmente por mi país, Ucrania. Quería venir porque tenemos muchas esperanzas de paz, espero ver si la paz llega a Ucrania”.

Visita del Papa a Portugal finaliza este domingo

El Papa Francisco visitó el venerado Santuario Católico de Fátima en Portugal, el sitio donde la Iglesia dice que la Virgen María se apareció a tres pastorcitos en 1917.

El Papa de 86 años se saltó la lectura de un discurso que estaba en el programa de su visita de dos horas al santuario de fama mundial al norte de Lisboa, y que se esperaba que fuera el tema central del día.

La omisión no parecía indicar que el Papa estuviera experimentando algún problema de salud. Más tarde saludó individualmente a decenas de personas mientras un asistente empujaba lentamente su silla de ruedas entre la multitud.

Se detuvo a menudo para consolar a los enfermos entre la multitud mientras regresaba a un helicóptero que lo transportaba al próximo evento en su viaje de cinco días a Portugal.

La visita termina con una misa papal el domingo.