México vuelve a estar presente en El Vaticano en uno de los días más importantes del año: el de la Virgen de Guadalupe . El papa León XIV ha celebrado su primera misa en honor a la Patrona de las Américas. Vamos a ver cómo fue.

La celebración del 12 de diciembre en San Pedro comenzó con el nuevo papa y la Virgen de Guadalupe mirándose frente a frente.

12 de diciembre, una fecha especial para el papa León XIV

Esta, además, es una fecha muy marcada para León. En el día de Guadalupe, pero del año 2014, el entonces prevosto era consagrado obispo de Chiclayo, en Perú. Y, como Emperatriz de las Américas, Guadalupe es una de las devociones de León XIV. Ese sentimiento ha resonado en el Vaticano, con una súplica de un hijo a su madre.

“Y como hijo te pido: Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio", expresó el papa León XIV.

Y es que hablar de Guadalupe es contar el sentimiento de un país: es la madre que camina y sostiene al pueblo mexicano.

Marta, una peregrina mexicana, comentó: "Nuestra Madre Santísima, nuestra guía, la madre de todos nosotros, y el que haya escogido nuestro país para edificar la Basílica ha sido una bendición en nuestras vidas.”

Niñas indígenas de México y un canto a la Virgen

Los mexicanos en Roma no se han querido perder su día más importante y se han hecho notar. Incluso han puesto el toque musical.

La emoción creció cuando un coro de 25 niñas indígenas de México entonó el himno de toda una nación. Y León, como un guadalupano más, quiso también cantarle a la Virgen.

León XIV es un devoto más de Guadalupe y, si hay algo que esperan los mexicanos, es que el papa vaya a visitarlos. Un sueño que puede cumplirse. El pontífice lo ha dicho: espera ir.

