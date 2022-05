“Ninguna de ellas es mi hija": asegura papá de Yolanda sobre videos

Nuevo León.- Luego de que la Fiscalía de Nuevo León difundiera videos donde presuntamente se ve a Yolanda Martínez Cadena el día de su desaparición, el padre de la joven descartó que sea su hija quien aparece en las imágenes.

“Me están mostrando videos de una cámara a color, pero ya identificando a 26 personas ninguna de ellas es mi hija. No corresponde”, explicó Gerardo Martínez.

Fue durante la rueda de prensa para actualizar el caso de Debanhi Escobar que las autoridades presentaron cuatro videos donde se aprecia a una mujer caminando el día y en la zona donde desapareció Yolanda.

La fiscal especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, dijo que se trataba de la joven; sin embargo, tras una reunión posterior con la Fiscalía, don Gerardo descartó lo presentado.

Sobre el presunto acoso que Yolanda habría sufrido por parte de un familiar, su padre reveló tener conocimiento de esa línea de investigación y que el sospechoso ya está bajo indagatorias.

“Un pariente, un tío de ella, está en investigación también. Sí lo ubico. Lo que tenga que hacerse se tiene que hacer. No vamos a medirnos porque sea familiar o un conocido. Lo que pido son resultados”, explicó.

Don Gerardo reveló además que la búsqueda de Yolanda seguirá en la zona del Cerro de la Silla, pues el último indicio que arrojó el teléfono de la joven apunta a ese sector.

“Todo indica que sí estuvo para la zona del Cerro, por eso es más intensiva la búsqueda”, finalizó.

La Fiscal de Feminicidios, Griselda Nuñez, informó que el caso sigue en investigación, sin que hasta el momento tengan algún avance.

Papá de Yolanda encabezó marcha el viernes

La marcha partió de la Explanada de los Héroes , el contingente se dirigió a la Fiscalía del Estado, al llegar a sede para plantarse y de forma pacífica protestar, esto como exigencia a que se continúe con la búsqueda de Yolanda quien lleva desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

El señor Gerardo Martínez padre de Yolanda, dirigió unas palabras para la familia de Celeste, quien también desapareció el 31 de Marzo: “Ya me he entrevistado con la mamá de Celeste y no quiere hablar por miedo

¿Miedo a qué? Si ya nos pegaron, ya nos pegaron por la espalda y si nos vuelven a pegar por la espalda serían unos cobardes, péguennos de frente y den la cara señores, no por la espalda, no sean cobardes”