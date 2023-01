Parascevedecatriafobia: el miedo irracional a los viernes 13

Hoy es viernes 13 , un día que podría ser considerado de mala fortuna; hay quienes padecen la parascevedecatriafobia, se trata de un miedo irracional a los viernes 13.

El origen del mito sobre el viernes 13 se remonta a las leyendas de la antigüedad. El número 13 era asociado a todo tipo de males: las leyendas nórdicas hablan de 13 espíritus del mal, la Biblia recoge en el capítulo 13 del Apocalipsis la venida de la Bestia del Anticristo, el número 13 del Tarot significa la muerte.

#CienciaUNAM El catálogo especializado en archivos sobre brujería y hechicería, es herramienta útil para acercarse a la historia de la Inquisición en México#Entérate https://t.co/yPdhj9LmEW pic.twitter.com/66H7n1ygw0 — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) April 23, 2018

Origen del viernes 13

El origen de este temor al viernes 13 no es único, sino que varias culturas, creencias religiosas o mitológicas, y leyendas, han dado forma a este mito.

En muchos países latinos de América y Europa existe esta creencia.

Captan el paso de una estrella fugaz junto al #Popocatépetl durante la noche.



La imagen es de la estación de monitoreo ubicada en Altzomoni, Estado de México.



Vía: #CENAPRED @CNPC_MX pic.twitter.com/jDC97p93A1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2023

El número 13 se ha ligado a supersticiones y creencias sobre la muerte y la mala suerte. En muchos hoteles no hay pisos ni habitaciones 13, en algunos aviones tampoco hay fila 13, lo que se ha replicado hasta la Triscaidecafobia, es decir, el miedo irracional a esa cifra.

Curiosidades asociadas al número 13

Estos son datos curiosos que debes conocer sobre el número 13 según la UNAM:

-13 Día de octubre -de 1307- en que fueron capturados Jacques de Molay y los templarios, más tarde quemados en la hoguera. Este suceso dio lugar a la creencia de que los viernes 13 son días de mala suerte.

-13 Colonias -New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia- que se convirtieron en los Estados originales de Estados Unidos de América. Por ellas, la bandera de EU tiene doce barras.

-13 Edad a la que maduran los niños según la religión judía, que se celebra con la ceremonia denominada Bar Mitzvah (Hijo de los Mondamientos).

-13 Vitaminas esenciales para el organismo humano.

-13 Órbitas completas de la Luna a la Tierra en un año.

-13 Semanas dura cada una de las cuatro estaciones del año.

Además, las brujas viajaban al monte Blocksberg en grupos de trece durante la Walpurgisnacht.

Viernes 13 no es de mala suerte

De acuerdo a expertos de la UNAM, es necesario recordar que las supersticiones son creencias que no tienen fundamento racional, no pueden ser comprobadas, y que atribuyen características esotéricas o sobrenaturales a las cosas.

Por eso afirman que el viernes 13 es un día común como cualquier otro, y las supersticiones alrededor de la fecha vienen sólo del imaginario y no hay sustento racional para tener miedo.