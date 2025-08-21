Verificación Vehicular 2025 en Ciudad Juárez: Lista de módulos para obtener engomado ecológico

¿Ya sabes dónde verificar tu auto este 2025 en Ciudad Juárez? La verificación vehicular es un trámite que busca reducir la contaminación y asegurar que los vehículos cumplan con los estándares ambientales establecidos para reducir los contaminantes del aire, especialmente en áreas urbanas.

En medio de la expectativa por realizar este trámite para evitar multas, muchos conductores se preguntan qué requisitos deben cumplir, cuánto cuesta el engomado ecológico y en qué centros autorizados pueden realizar el proceso.

¿Dónde y cuáles son los costos por la verificación vehicular en Ciudad Juárez?

El gobierno del Estado de Chihuahua informó que existen 32 centros de verificación habilitados en la ciudad, además del módulo que opera directamente el Gobierno Municipal en las oficinas de Ecología, ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad. Con esta red de atención se busca que nadie se quede sin cumplir con el trámite.

Ciudad Juárez: Costos verificación vehicular 2025

El engomado ecológico 2025 tendrá una vigencia anual y permitirá acreditar que tu vehículo está en regla. El costo de la verificación dependerá del tipo de automóvil: para autos particulares el precio es de 339 pesos, para unidades a diésel de 430 pesos, y para transportistas de 475 pesos.

Los engomados ecológicos incluyen un código QR que permite consultar la vigencia y datos del vehículo en línea, lo que evita falsificaciones y pérdida de certificados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HASTA CORRALÓN! ESTA ES LA MULTA POR NO HACER EL REEMPLACAMIENTO EN EDOMEX ANTES DE AGOSTO 2025

Lista de módulos en Ciudad Juárez

Para facilitar el trámite, aquí tienes la ubicación de los principales puntos de verificación:



C. Nicolás Bravo #1583, Esq. con C. Villa Juárez, Col. Salvárcar

Blvd. Oscar Flores #5834, Col. Lomas del Rey

C. Santiago Troncoso #210, Col. Praderas del Sur

Av. Tecnológico #2115, Col. Partido la Fuente

Av. Tecnológico #5257, Col. La Cuesta

C. Camino Viejo a San Lorenzo #7990, Col. Partido Doblado

C. Papaya #6308, Col. El Granjero

… (y más de 30 centros distribuidos en la ciudad).

|Facebook: Dirección de Ecología de Ciudad Juárez

Requisitos principales para la verificación vehicular en Ciudad Juárez

Si estás pensando en acudir a verificar tu vehículo, toma en cuenta los documentos y condiciones necesarias: identificación oficial, tarjeta de circulación, comprobante de domicilio y pago de derechos. Algunos centros también piden cita previa, por lo que conviene confirmarlo antes de acudir. ¿Tu coche ya fue verificado en años anteriores? No olvides llevar tu certificado anterior.

Nueva fecha límite para evitar multas por no hacer la verificación vehicular

Ante la alta demanda, las autoridades decidieron extender la fecha límite hasta el 1 de octubre de 2025 sin sanciones, además de ampliar horarios y habilitar más módulos de atención, incluso fines de semana.

También se abrió el WhatsApp 656 749 2755 para reportar anomalías y denuncias.