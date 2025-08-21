Muere militar poblano en enfrentamiento armado contra criminales en operativo en Sinaloa

Muere militar poblano en operativo. Un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida durante un enfrentamiento armado que se registró en la colonia Huizaches de Culiacán, Sinaloa.

Asesinan a tiros a militar en ataque armado de delincuentes

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que los hechos ocurrieron en un punto de vigilancia sobre el bulevar Las Torres y la avenida Luis Echeverría, donde sujetos armados agredieron a personal militar que realizaba labores de aseguramiento en la zona.

Tras la agresión, el uniformado resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital de la capital sinaloense; no obstante, falleció minutos después mientras recibía atención médica; en el lugar se logró la detención de un hombre que quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

El soldado que perdió la vida en el choque ante criminales fue identificado como José Ramón ‘N’, de aproximadamente 30 años de edad y originario de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Familiares y allegados de la víctima confirmaron la noticia a través de redes sociales, donde expresaron mensajes de despedida y recordaron que el joven militar se había enlistado en las fuerzas armadas hace tres años con la convicción de defender a la patria.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, mientras la ciudad permanece bajo un esquema reforzado de vigilancia tras los hechos de violencia.

Siguen cayendo uniformados en lucha contra el crimen organizado

El pasado martes por la mañana fue localizado sin vida un elemento activo de la Policía de Investigación del Estado en las inmediaciones de la comunidad de Jahuara I, municipio de El Fuerte; el agente, identificado como Guillermo ‘N’, conocido como el comandante Sosa, de 40 años de edad, fue hallado junto a su camioneta en el interior de un canal.

El vicefiscal de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano, informó en rueda de prensa que el caso se investiga como homicidio culposo debido a que el cuerpo no presentaba lesiones de arma de fuego o punzocortantes, sino que habría muerto por sumersión tras una salida de carretera; aun así, se abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias que provocaron el hecho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. TORTURABA PARA “LOS CHAPITOS”? ASÍ OPERABA PARA “EL NINI”, SEGÚN LA FGR

Ataques no dan tregua ni contra uniformados, ni contra civiles

La violencia no se limitó a los ataques contra corporaciones; la noche del mismo martes, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Sinaloa, también en Culiacán; según el parte oficial, la víctima vestía pantalón de mezclilla oscuro y playera roja, y durante el ataque un domicilio particular resultó dañado con múltiples impactos de arma de fuego en su fachada; la identidad de la persona fallecida aún no ha sido confirmada por las autoridades, que mantienen abiertas varias líneas de investigación.