Pareja demanda a clínica de fertilidad por fecundar óvulo equivocado

Por error de una clínica de fertilidad, a una pareja le dieron el óvulo equivocado. La bebé era muy diferente físicamente de sus padres, razón por la cual hicieron una prueba de paternidad a los cuatro meses.

La prueba arrojó que, en efecto, la bebé no era biológicamente compatible con ninguno de los padres. Acto seguido, la pareja demandó a la clínica de fertilidad responsable de darles el óvulo equivocado.

“En vez de amamantar a mi propia hija, amamanté y establecí un vínculo con una bebé que luego me vi obligada a entregar”, declaró Dafna Cardinale, la madre afectada.

#Hechos | Pareja denuncia a clínica de fertilidad por negligencia médica. Luego de someterse a una fecundación in vitro, la madre fue implantada con un embrión equivocado dando a luz a una bebé ajena. La historia con @ilselorenatrejo https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/e1vRUPJHV7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2021

La pareja cuenta que la clínica de fertilidad intercambió los óvulos fertilizados in vitro de dos mujeres en el proceso de implantación. El padre describió el acto de negligencia como una pesadilla.

Así funciona la fertilización in vitro en una clínica de fertilidad

Cada vez es más frecuente escuchar sobre parejas que han podido concebir a un hijo a través de una clínica de fertilidad in vitro cuando estas no pueden procrear a un bebé de manera natural o para prevenir problemas genéticos.

Los pasos, aunque parecen simples, son muy complejos. Lo primero es recolectar los óvulos de los ovarios de la madre en lo que se conoce como “extracción”.

Posteriormente se recolecta el esperma del padre y se usa para fecundar el óvulo en un laboratorio. Una vez que se tengan ambos materiales de la pareja el embrión o embriones, se implantan en el útero de la madre.

Pexels

El hecho ocurrió en el 2019, pero es hasta este año que la pareja estadounidense por fin se ha decidido interponer una demanda a la clínica de fertilidad responsable de darles el óvulo equivocado.

“Perder a la hija que ya conoces por la hija genética que aún no conoces es una auténtica pesadilla”, dijo el padre. “La bebé que yo traje a este mundo no era mía y no pude conservarla”, describe Dafna entre lágrimas.