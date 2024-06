¡De película! Pareja pasa sus últimos momentos tomados de la mano después de 69 años de matrimonio

¡Hasta que la muerte los separe! Una pareja de Tennessee se pasó sus últimos momentos de vida tomados de la mano; tenían 69 años de matrimonio.

Virginia y Tommy Stevens se pasaron juntos todo un día en el hospital, sus últimos momentos de vida se la pasaron tomados de la mano y el destino los separó justo antes de cumplir los 69 años de matrimonio.

Tommy Stevens murió a los 91 años, durante la jornada del 8 de septiembre, justo antes de lo que habría sido el 69 aniversario de la pareja, según se revela en su obituario.

Nueve días después, Virginia Stevens, quien también tenía 91 años, murió debido a sus complicaciones de salud; sin embargo, lo que más ha llamado la atención respecto de esta pareja fue que aunque la última vez que estuvieron juntos fue en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, sus días siempre estuvieron llenos de sonrisas y del apoyo incondicional de su familia.

Pareja pasa sus últimos momentos tomados de la mano; tenían 69 años de matrimonio

| Vanderbilt University Medical Center



Karen Kreager, hija de la pareja, les dijo a los voceros del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que sus padres “se iluminaron” cuando se vieron después de que Tommy y Virginia terminaran en el hospital.

Y es que el personal del hospital jugó un papel importante para asegurarse de que esta pareja se pudiera pasar la mayor cantidad de tiempo juntos, antes de la inminente partida de Tommy: “Él estaba despierto cuando ella entró", cuenta Kreager quien agrega que “Tenía los ojos abiertos. No se comunicaba mucho, solo en pequeños susurros. Pero sabía que ella estaba allí y que estaría a su lado. No dejaron de tomarse de la mano todo el tiempo. Ella no lo soltó”.

Auténtica historia de amor en Tennessee

Por lo general, los obituarios resaltan la historia de vida de una persona en los momentos más destacados, y la historia de amor de Virginia y Tommy tuvieron bastantes bellos momentos durante toda su vida en Tennessee.

Doyle Thomas, más conocido como Tommy Stevens nació el día de Navidad del año de 1931 en Kingsport y tan solo unos meses después, en marzo de 1932 nació Virginia McKarem en Jefferson City, a unos 114 kilómetros de donde nació quien sería su esposo. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se conocieran; sus caminos se cruzarían cuando la familia de Virginia se mudó a Kingsport.

Los dos fueron a la escuela secundaria Dobyns-Bennett en donde se conocieron y se convirtieron en novios; desde ese entonces Tommy y Virginia estuvieron juntos. Después de la escuela secundaria, ambos asistieron a la Universidad de Tennessee en Knoxville antes de casarse en el año de 1954.

Pareja pasa sus últimos momentos tomados de la mano; tenían 69 años de matrimonio | Vanderbilt University Medical Center

Tommy se unió al ejército de Estados Unidos y durante algún tiempo, él y Virginia vivieron en diferentes lugares del este de Estados Unidos, pero Tennessee siempre fue su hogar. Después de servir en el ejército, la pareja se estableció en Memphis, donde tuvieron y criaron a un hijo y una hija, Greg y Karen.

Durante su tiempo en Memphis, fundaron y convirtieron Distribution and Transportation Services, Inc. (DTS) en una gran familia de empresas independientes dedicadas al transporte y logística en todo el sureste de Estados Unidos. Después de 50 años de negocios con DTS, la pareja decidió jubilarse y mudarse a Franklin, en las afueras de Nashville, para disfrutar de sus nietos y sus últimos años se la pasaron asistiendo a las actividades escolares y eventos deportivos de ellos.

Sin embargo, a Tommy le diagnosticaron Alzheimer y pronto lo trasladaron a Brighton Gardens en Brentwood, pero Virginia siempre estuvo a su lado. Finalmente, esta pareja de Tennessee se pasó sus últimos momentos tomados de la mano, antes de que muriera Tommy y tras 69 años de matrimonio.