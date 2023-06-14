Parientes se disputan la custodia de niños que sobrevivieron en la selva de Colombia

Los familiares de cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente de aviación y a 40 angustiosos días solos en la selva de la Amazonía ahora libran una batalla por su custodia.

Los hermanos, cuyas edades van de 1 a 13 años, seguían hospitalizados el lunes, y se prevé que continúen allí varios días más, un periodo que la agencia de protección infantil de Colombia está utilizando para entrevistar a familiares con el fin de determinar quién debería hacerse cargo de ellos después de que su madre falleció en el choque del 1 de mayo.

“Vamos a hablar, a investigar, a entender un poco cuál es la situación. Las autoridades no han descartado que ellos y su madre pudiesen haber sido víctimas de violencia doméstica”. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Infantil.

La disputa entre los familiares

El domingo, Narciso Mucutuy, abuelo de los niños, acusó a Manuel Ranoque de golpear a su hija, Magdalena Mucutuy, y les dijo a los reporteros que los niños se escondían en el bosque cuando se desataban pleitos en la familia.

Ranoque reconoció ante la prensa que había habido problemas en casa, pero consideró que se trata de un asunto privado de la familia y no un "chisme para el mundo”.

Cuando se le preguntó si había agredido a su esposa, Ranoque respondió: “Verbalmente de pronto sí. Físicamente muy poco, porque nosotros hacíamos más pelea de palabras”. Ranoque también dijo que no se le ha permitido ver a los dos niños mayores en el hospital.

¿Cómo sucedió el accidente?

Los niños viajaban con su madre desde la aldea amazónica de Araracuara hacia el poblado de San José del Guaviare cuando el piloto del avión Cessna monomotor de hélice declaró una emergencia debido a una falla en el motor. Poco después la aeronave desapareció del radar, y se inició la búsqueda de los tres adultos y cuatro niños a bordo.

Durante más de un mes, los niños, miembros de la etnia indígena huitoto, sobrevivieron comiendo harina de yuca y semillas, así como algunas frutas que hallaron en la selva y que ya conocían.

Finalmente fueron hallados el viernes y trasladados en helicóptero a la capital Bogotá, y luego a un hospital militar en el que les han proporcionado servicios psicológicos y otro apoyo. Las autoridades han tratado de hacerlo de forma acorde con su cultura, procurando que a los niños se les den alimentos y se lleven a cabo ceremonias espirituales a los que están acostumbrados.

Aterrizan en Colombia los cuatro niños perdidos durante más de 40 días en la selva del Amazonas. REUTERS/Luisa Gonzalez|LUISA GONZALEZ/REUTERS

Rescate de los 4 menores

El avión fue hallado dos semanas después del choque en una zona espesa de la selva. Se recuperaron los cuerpos de los tres adultos, pero no había indicios de los niños, lo que generó esperanzas de que pudiesen estar vivos.

Soldados en helicópteros arrojaron cajas con comida a la selva, y algunos aviones lanzaron bengalas en la noche para iluminar el terreno de rescatistas que buscaban día y noche. Los rescatistas también utilizaron bocinas para difundir un mensaje grabado por la abuela de los niños, en el que les decía que permanecieran en un mismo lugar.

Finalmente los menores fueron hallados el viernes pasado a unos 5 kilómetros (3 millas) del sitio del choque, en un pequeño claro en la selva. El general Pedro Sánchez, que encabezó las labores de búsqueda en su calidad de jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dijo que los rescatistas habían pasado a una distancia de entre 20 y 50 metros (70 a 160 pies) del sitio en un par de ocasiones, pero no los vieron.

