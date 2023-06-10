Se pierde perrito que ayudó en la búsqueda de niños en selva de Colombia

Los niños perdidos en la selva colombiana pronto regresarán a casa; sin embargo, quien no contó con lo misma suerte fue 'Wilson', uno de los perritos de rescate del Ejército de Colombia, que se perdió durante el hallazgo de los menores.

El pasado viernes 9 de junio, el Gobierno de Colombia informó acerca del rescate de los cuatro niños indígenas que permanecieron cerca de 40 días extraviados en la selva del Guaviare.

Aunque ahora todo ha sido esperanza para Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años; y el bebé de 12 meses, Cristin Neriman Ranoque Mucutuy. El pequeño 'Wilson' no corrió con la misma fortuna y hoy en día la búsqueda continúa.

El Ejército de Colombia dio a conocer que en el transcurso de la búsqueda de los menores, que se llevó a cabo con apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, 'Wilson', uno de los perritos de rescate se perdió en la selva del Guaviare, ubicada en la región Amazonia.

"¡Ninguno soldado se queda atrás!", es la frase con la que se ha compartido un emotivo video a través de redes sociales sobre la búsqueda de 'Wilson'.

La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/a4mPVvCoPT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 10, 2023

¿Quién encontró a los niños de la selva?

El 1 de mayo de 2023, las fuerzas militares colombianas recibieron una alerta de emergencia por falla de motor de una avioneta 'Cessna 206, que transportaba a siete personas en una ruta entre Araracuara, en la provincia de Amazonas, y San José del Guaviare. Lamentablemente, no pudieron recibir la ubicación y terminó por estrellarse en medio de la selva.

Los tres adultos que viajaban en el avión, incluido el piloto, murieron y sus cuerpos fueron encontrados en el interior de la aeronave. En tanto, los menores de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, sobrevivieron al impacto y caminaron por la jungla en busca de ayuda.

Los niños de la selva fueron encontrados por elementos del Ejército mexicano con signos de deshidratación y con el cuerpo lleno de picaduras, a solo unos pasos de donde se estrelló su avioneta.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Colombia, los menores sobrevivieron durante 39 días en la selva gracias a improvisados albergues elaborados con vegetación en medio de la jungla. Además, en el lugar en el que fueron hallados, se encontraron rastros de frutas que comieron los niños para sobrevivir.

Niños perdidos en la selva colombiana regresarán a sus hogares

A tan solo unas horas de su rescate los niños perdidos en Colombia se reencontrarán con sus familiares, así lo dio a conocer Narcizo Mucutuy, el abuelo de los menores, quien ya viaja para volver a verlos.

“Como abuelo de mis nietos que desaparecieron en las selvas del Yari, en este momento estoy muy feliz”, dijo a la prensa colombiana, mientras esperaba por volver a ver "a sus niños".