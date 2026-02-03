Paro de transporte en Puebla HOY: usuarios reportan demoras y falta de unidades; ¿en cuáles rutas?

Desde las primeras horas de este martes 3 de febrero, usuarios en Puebla reportaron demoras y falta de unidades tras el paro de transporte público anunciado para HOY, lo que complicó los traslados en la capital y la zona conurbada.

Aunque el servicio no se suspendió totalmente , la reducción de unidades provocó tiempos de espera de hasta 30 minutos y recorridos incompletos en distintas rutas, de acuerdo con reportes ciudadanos.

El paro de transporte en Puebla no fue total, pero sí redujo el servicio

Usuarios coinciden en que la afectación principal es la intermitencia; en varios corredores, los intervalos se duplicaron y hubo menos unidades en circulación durante la mañana. En otros puntos, los recorridos se realizaron de forma parcial, obligando a descensos anticipados y transbordos.

La disminución del servicio se reportó tanto en la capital como en municipios de la zona conurbada, con mayor impacto en horarios pico, cuando la demanda supera la oferta disponible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: TRANSPORTISTAS DE PUEBLA CONVOCAN A PARO TOTAL; MÁS DE 20 MIL UNIDADES DEJARÁN DE CIRCULAR

🚍 #Movilidad|| En la zona norte del municipio de Puebla, principalmente en CAPU y San Felipe Hueyotlipan, se reporta interrupción en el servicio de algunas rutas del transporte público, tras el paro anunciado por transportistas.@MTGobPue @silvia_tanus #PoderNoticiaPue 📰… pic.twitter.com/Mv0OhE7a42 — Poder Noticia (@PoderNoticiaPue) February 3, 2026

¿Qué rutas presentan demoras o dejaron de operar HOY?

Con base en reportes ciudadanos difundidos durante la mañana, estas son las rutas con demoras, servicio irregular o recorridos incompletos este martes:



Misiones

La Guadalupana

Bosques de San Sebastián

Cree Madero

Ruta 68

Galaxias La Calera (recorridos incompletos)

Galgos del Sur (esperas de hasta 90 minutos, según usuarios)

Ruta 12

Ruta 29

Ruta 17

Ruta 2ª

Ruta 72

Ruta 4

Ruta 5

Ruta Maravillas

Ruta de Coordinados

Ruta 2

Ruta 67

Ruta 44 (incluida la variante amarilla hacia Galaxia La Calera)

Ruta 54

Ruta Angelópolis

Ruta 30

Ruta 76

Ruta JBS Morados

Ruta 33

*Los listados pueden cambiar durante el día conforme se incorporen o retiren unidades.

¿Por qué hay menos unidades circulando?

La convocatoria al paro de transportistas en Puebla se planteó como medida preventiva ante la aplicación de sanciones por revista vehicular. Concesionarios advirtieron que salir a trabajar sin acreditar el trámite podría derivar en multas y retiro de unidades.

También señalaron costos elevados para renovar flota con más de 10 años de antigüedad y trámites bloqueados para modificar el tipo de unidad, lo que limita la regularización inmediata.

Paro de Transporte en Puebla: Concesionarios se manifiestan en Secretaría de Movilidad

Durante la mañana de este martes, concesionarios del transporte público se manifestaron afuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado. Los participantes exigieron diálogo con autoridades estatales ante el término de la revista vehicular, proceso que ha derivado en la reducción de unidades en circulación.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de acuerdos mantiene la incertidumbre entre concesionarios y operadores, por lo que advirtieron que las afectaciones al servicio podrían extenderse durante el día mientras continúan las negociaciones.

#AlMomento 🔴 Así la manifestación de Concesionarios del Transporte Público afuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado.

Exigen diálogo con las autoridades estatales ante el término de la revista vehicular.



Vía @casildo_kevin



Más detalles aquí:… pic.twitter.com/EI0VfkB5W5 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) February 3, 2026

Recomendaciones para usuarios este martes ante el paro parcial de transportistas en Puebla