¿Paro Cablebús y Trolebús? ATM destaca avances tras segunda reunión con la SEMOVI

Tras el posible paro para el Cablebús y el Trolebús en la CDMX , la Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó sobre los avances alcanzados tras la segunda reunión sostenida con la Secretaría de Movilidad (Semovi), como parte del proceso de diálogo y negociación en favor de los derechos laborales de las y los trabajadores del sector.

Puntos que se revisaron durante el diálogo con la SEMOVI

Durante el encuentro se revisó la propuesta presentada el pasado lunes, con especial atención en los porcentajes salariales planteados, así como en los puntos de vista expresados por la representación sindical respecto al contenido del documento.

Además del tabulador salarial, la ATM reiteró la existencia de pendientes relevantes dentro de la agenda de negociación, entre ellos temas relacionados con uniformes, contrataciones y otros aspectos laborales.

El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, subrayó que uno de los ejes centrales del proceso es mantener informada a la base trabajadora de manera clara y transparente, y aseguró que ninguna decisión se tomará sin su conocimiento.

Señaló que la propuesta será sometida a un análisis interno detallado en coordinación con el Comité Ejecutivo, con el objetivo de construir una postura sólida que responda a las necesidades de las y los trabajadores.

Finalmente, se informó que se contemplan nuevas reuniones como parte de la ruta de trabajo, entre ellas un nuevo encuentro programado para el lunes a las 9:00 de la mañana, así como asambleas informativas con las y los trabajadores para dar seguimiento a los avances y las próximas acciones.

¿Qué hay detrás de la posible huelga de tranviarios?

El paro es resultado de varios meses sin acuerdos entre la Alianza de Tranviarios de México y la Secretaría de Movilidad.

Alrededor de 2 mil 700 trabajadores demandan un incremento salarial del 10 por ciento, adicional al aumento del 13 por ciento aplicado al salario mínimo federal, con el objetivo de preservar sus condiciones laborales.

De acuerdo con el sindicato, las y los tranviarios se encuentran entre los trabajadores con menores percepciones dentro del Gobierno de la Ciudad de México.

Señalaron que, durante la audiencia celebrada el pasado 9 de enero, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no presentó una propuesta concreta.

Además del ajuste salarial, la Alianza de Tranviarios plantea la necesidad de establecer incrementos acordes con la inflación, actualizar prestaciones, mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, así como atender la falta de insumos esenciales y realizar modificaciones a los contratos laborales.