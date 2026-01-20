Sin servicio en Cablebús ni Trolebús a partir de este día: todo sobre el paro de tranviarios en CDMX

¡Que no se te haga tarde! La Ciudad de México (CDMX) se prepara para otra jornada de movilizaciones, luego de que la Alianza de Tranviarios de México anunciara un paro en toda la capital.

El sindicato del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), advirtió que, de no alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), miles de capitalinos podrían quedarse sin transporte público en las primeras horas.

¿Cuándo será la huelga de tranviarios y en dónde no habrá servicio?

La huelga está programada para iniciar este miércoles 21 de enero a las 00:00 horas, afectando principalmente a los usuarios del:



Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

Líderes sindicales aseguran que si no hay respuesta a sus exigencias, no les quedará más que parar las actividades desde las primeras horas del miércoles.

¿Por qué los tranviarios amenazan con huelga?

El paro surge tras meses de negociaciones fallidas entre el sindicato y la SEMOVI. Los aproximadamente 2 mil 700 trabajadores solicitan un incremento salarial del 10% adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal.

Esto con el objetivo de proteger sus condiciones laborales. Según el sindicato, estos empleados se encuentran entre los de menores ingresos dentro del Gobierno de la CDMX.

Al respecto, se señaló que durante la audiencia del 9 de enero, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no presentó ninguna propuesta, por lo que el sindicato ratificó la huelga ante la autoridad laboral el 16 de enero.

Además del aumento salarial, la Alianza de Tranviarios busca:



Ajustes de salario acordes a la inflación

Actualización de prestaciones

Mejoras en las condiciones de seguridad laboral

Atención a insumos esenciales y modificaciones en los contratos de trabajo

|Redes Sociales

¿Qué hacer en caso de paro en Trolebús y Cablebús?

Si se suspende el servicio de Trolebús y Cablebús, existen varias alternativas para desplazarte por la capital. Sin embargo, debido a la hora pico, los traslados podrían complicarse, por lo que se recomienda planear el recorrido con anticipación.

Alternativas por sistema de transporte:

