¡Caos y violencia en CDMX! Conductor baja de su auto y apuñala a otro automovilista por pelea de tránsito en Insurgentes

¡Tragedia en la CDMX! Lo que parecía una simple pelea de tránsito entre dos conductores que circulaban por las calles de Insurgentes Norte y Eje 4 Norte Auzkaro, terminó en una riña que dejó una persona herida con arma blanca.

Pelea de tránsito se sale de control: Conductor ataca a otro con un cuchillo frente a su familia

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este 15 de junio 2026, cuando los dos automovilistas comenzaron a aventarse el carro mientras circulaban por Indios Verdes, con dirección a la zona de La Raza.

Al llegar al Eje 4 Norte, uno de los conductores se le cerró al otro. Ambos se bajaron de sus respectivos vehículos; sin embargo, uno de los automovilistas descendió del auto con un cuchillo y comenzó a atacar al otro.

Los automovilistas viajaban con sus respectivas familias, las cuales comenzaron a gritar y a pedir el apoyo de la policía capitalina, ya que la pelea de tránsito se había salido de control.

El conductor lesionado fue atendido por paramédicos al interior de una patrulla de la Cruz Roja; hasta el momento de desconoce su estado de salud.

#AlertaVial | Una discusión entre dos automovilistas terminó en violencia sobre Insurgentes Norte y Euzkaro.



Tras varios minutos de confrontación vial, uno de los conductores presuntamente cerró el paso al otro, descendió de su vehículo y lo atacó con un cuchillo, causándole… pic.twitter.com/fO7vGvfJ9C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Detienen al responsable del ataque a conductor en Insurgentes

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y agentes de la Policía de Investigación arriban al lugar del ataque para atender lo hechos.

El responsable del ataque se encuentra detenido y al interior de una patrulla de la Policías de Investigación en la Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el atacante.

Riña provoca caos vial en Insurgentes Norte; se recomienda tomar precauciones

La riña de tránsito está provocando caos vial en la circulación de Insurgentes Norte. Los vehículos están siendo colocados en el carril confinado del Metrobús debido a que la circulación de la zona se encuentra totalmente afectada.

Se recomienda a las y los conductores utilizar alternativas viales para evitar el tráfico en la zona del incidente, así como salir con tiempo para evitar encontrarse con el caos vial.