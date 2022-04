Partido Verde expulsa a Alexis Gamiño por no apoyar reforma eléctrica

El Partido Verde Ecologista de México expulsó a la diputada Rocío Alexis Gamiño García, quien votó en contra de la reforma eléctrica durante la sesión del domingo.

A través de un documento enviado por el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados , Carlos Alberto Puentes Sala, a la Mesa Directiva, se dio a conocer la baja de la diputada Alexis Gamiño de la bancada.

En la carta, dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se lee que la expulsión de la diputada del Partido Verde es con fundamento en lo establecido en el numeral 2, del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso.

Diputada dice que es leal a México tras expulsión del Partido Verde

En redes sociales, Alexis Gamiño dio a conocer que le sorprendió su baja del Partido Verde , pues consideró que en principio pensó que sus temas ambientales coincidían con el del partido “Verde Ecologista”.

“Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada del partido”.

Hoy puedo dormir tranquila !!!

Es un alivio saber que:

Nunca mas tengo que votar por mandato y sí por mis ideales.

Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor. — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 19, 2022

A pesar de su baja de la bancada del Partido Verde, la diputada federal Alexis Gamiño aseguró que reitera su lealtad con el país y no con una persona o partido.

“Les aseguro que desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con valor y congruencia”, escribió.

“Hoy puedo dormir tranquila. Es un alivio saber que: Nunca más tengo que votar por mandato y sí por mis ideales. Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor”, aseguró la ex diputada del Partido Verde.

Este domingo, se sometió a votación la reforma eléctrica , la cual necesitaba al menos 322 votos de Morena y sus aliados, sin embargo, solo logró 275, mientras que los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) obtuvieron 223, entre ellos estuvo el de la entonces diputada del Partido Verde.