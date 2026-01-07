Parto inesperado en Canal de Miramontes: joven de 18 años da a luz en Tlalpan

Una joven de 18 años fue auxiliada por oficiales y paramédicos cuando entró en labor de parto en calles de la alcaldía Tlalpan, en la CDMX . Gracias a la intervención inmediata, el bebé nació con apoyo especializado y ambos fueron trasladados a un hospital para su valoración.

Joven da a luz en calles de Tlalpan

Efectivos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ( ERUM ) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México apoyaron a una mujer en labor de parto y recibieron a su hijo en calles de la alcaldía Tlalpan.

El reporte se emitió por frecuencia de radio, donde se informó que sobre el Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, en la colonia Residencial Acoxpa, se encontraba una mujer sobre el suelo.

🚨 Una joven de 18 años dio a luz en plena vía pública, sobre Canal de #Miramontes, colonia Residencial #Acoxpa, @TlalpanAl en #CDMX



Policías auxiliaron y recibieron al bebé en la banqueta. Madre e hijo fueron trasladados al hospital; ambos se reportan estables.

Cuando llegaron al lugar, los policías observaron a una joven de 18 años recostada en el piso, con dolores intensos y fuertes contracciones. A su lado estaba una mujer de 36 años que se identificó como su suegra y refirió que la joven tenía ocho meses de gestación.

Los oficiales solicitaron apoyo médico inmediato; sin embargo, al notar que el nacimiento era inminente, hicieron uso de sus conocimientos de primeros auxilios . Con los cuidados necesarios, recibieron al bebé mientras mantenían el área segura.

Pocos minutos después llegaron paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron un parto fortuito de ocho meses de gestación y confirmaron que tanto la madre como el recién nacido se encontraban clínicamente sanos.

Tras la valoración inicial, tanto la bebé como la madre, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Rescatan a bebé junto al cuerpo de su madre en Puebla

El pasado 2 de enero, en San Bernabé Temoxtitla, en el municipio de Ocoyucan, Puebla. Elementos de seguridad rescataron a una bebé de apenas un año y seis meses, que sobrevivió sola, durante al menos dos días, junto al cuerpo sin vida de su madre.

Cuando las autoridades entraron al inmueble, confirmaron que en una de las habitaciones se encontraba el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años de edad en avanzado estado de descomposición.

Según los primeros reportes, la madre habría fallecido aproximadamente 48 horas, tiempo durante el cual la niña permaneció a su lado sin alimento ni agua.