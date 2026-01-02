El llanto la salvó: Rescatan a bebé deshidratada junto al cuerpo de su madre en Puebla

Una escena desgarradora conmocionó a los habitantes de San Bernabé Temoxtitla, en el municipio de Ocoyucan, Puebla. Elementos de seguridad rescataron a una bebé de apenas un año y seis meses, que sobrevivió sola, durante al menos dos días, junto al cuerpo sin vida de su madre.

El hallazgo se produjo gracias a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras percibir un olor fétido y escuchar el llanto incesante de la pequeña proveniente del interior de la vivienda.

“Se dieron cuenta porque ya olía mal y había moscas... los vecinos reportaron, nada más los de enfrente le dijeron a mi nieto que ahí tenían al bebé...”, relató Gema, vecina del lugar.

La tragedia al interior

Al ingresar al inmueble, los policías confirmaron la tragedia: en una de las habitaciones yacía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años de edad en avanzado estado de descomposición.

Según los primeros reportes forenses, la madre habría fallecido hace aproximadamente 48 horas, tiempo durante el cual la niña permaneció a su lado sin alimento ni agua.

El milagro de la supervivencia

La menor fue encontrada con un cuadro severo de deshidratación, pero viva. De inmediato, paramédicos la estabilizaron y la trasladaron de urgencia al hospital ubicado en el Boulevard del Niño Poblano para recibir atención especializada.

Hipólito Gómez, otro vecino de la zona, describió el desconcierto en la calle cerrada por las patrullas:

"¿Conocía a la vecina? No, no la conocía... Ya tiene como dos o tres horas que cerraron la vialidad...”. Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla mantiene abierta la investigación, pues se desconoce la causa exacta de la muerte de la madre. Mientras tanto, la pequeña lucha por recuperarse tras horas de abandono involuntario.