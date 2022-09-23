VIDEO: Arrestan a pasajero por golpear a sobrecargo durante vuelo

Autoridades de Estados Unidos arrestaron a un pasajero que golpeó a un sobrecargo durante el vuelo 377 de American Airlines, procedente de San José del Cabo, México con destino a Los Ángeles.

El Departamento de Justicia de Los Ángeles, California, informó que el hombre identificado como Alexander Tung Cuu Le, de 33 años de edad, está acusado de un cargo de interferencia con los miembros de la tripulación de vuelo y los asistentes, por lo que podría recibir una pena de 20 años en una prisión federal de Estados Unidos.

El pasajero deberá presentarse este la tarde de este viernes ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

El momento de la agresión quedó grabado en un video por otro pasajero que se encontraba a bordo del avión.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. Good samaritans helped restrain the passenger until the flight landed at LAX, according to witnesses. An investigation is underway. 📹: Donald Hoover pic.twitter.com/N6JjKiOAOB — Malik Earnest (@MalikEarnest) September 22, 2022

Pasajero golpea a sobrecargo durante vuelo de México a Los Ángeles

Los testigos relataron que 20 minutos después de que el avión despegó, los sobrecargos comenzaron a repartir los alimentos, en ese momento el pasajero se levantó de su lugar y le pidió café a una de las azafatas.

Momentos más tarde, el pasajero caminó hacia la parte de adelante del avión, en la primera clase. El hombre se sentó en uno de los lugares y un sobrecargo le pidió que regresara a su lugar.

El hombre no obedeció, por lo que el sobrecargo decidió ir a avisar lo que pasaba al piloto; cuando se dio la vuelta, el violento pasajero lo golpeó en la cabeza con el puño cerrado y después corrió hacia la parte de atrás del avión.

Entre varios pasajeros detuvieron al agresor cerca de una fila de salida. Por motivos de seguridad, el sujeto fue trasladado a una fila diferente y le esposaron las manos y las piernas.

El pasajero desabrochó continuamente su cinturón de seguridad, lo que provocó que los asistentes de vuelo lo sujetaran al asiento con extensores de cinturón de seguridad.