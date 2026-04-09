¿No fuiste seleccionado en la UAM? Fecha de la Lista Complementaria 2026 y qué hacer ahora

Aparecer en la lista de "aspirantes no seleccionados" de la UAM genera mucha incertidumbre, pero el proceso de admisión 2026 contempla una fase adicional para quienes se quedaron a un paso de entrar.

Debido a que algunas personas aceptadas deciden no inscribirse o no entregan su documentación a tiempo, se liberan espacios que la universidad reasigna de inmediato.

¿Cuándo sale la Lista Complementaria UAM 2026?

La fecha marcada en el calendario oficial para consultar esta segunda oportunidad es el 22 de abril. Deberás ingresar directamente a la página de admision.uam.mx.

Es fundamental que no se te pase este día, ya que, al igual que en la lista principal, si resultas seleccionado y no realizas los trámites en las fechas indicadas, pierdes automáticamente tu derecho a ingresar.

¿Cómo se eligen a los aspirantes de la Lista Complementaria de la UAM?

La UAM mantiene el mismo rigor académico que en la primera publicación. Los lugares disponibles para el trimestre de primavera 2026 (26.P) se asignan a los aspirantes que obtuvieron las siguientes mejores calificaciones en el examen realizado entre el 10 y el 23 de marzo.

Es decir, si tu puntaje fue alto y cumples con los criterios mínimos de desempeño, tienes posibilidades reales de aparecer en este corte.

El sistema de cupos de la UAM: Primavera y Otoño

Es importante entender cómo reparte la UAM sus lugares este año. En este primer proceso de selección se asignó el 100% del cupo para el trimestre de primavera y solo el 50% para el de otoño.

Si no logras entrar en la lista complementaria de abril, recuerda que habrá un segundo proceso de selección más adelante para cubrir el 50% restante del trimestre de otoño (26.O).

¿Qué hacer si apareces en la Lista Complementaria de la UAM?

Si tu folio resulta seleccionado en la lista complementaria, el tiempo corre. Deberás entrar de inmediato al portal de DSE UAM para obtener tu instructivo de inscripción personalizado.

Tendrás que realizar el pago de anualidad y servicios trimestrales mediante una línea de captura y preparar tus documentos: certificado de bachillerato, acta de nacimiento, CURP e impresión de la solicitud de examen.

Recomendaciones si no fuiste seleccionado en la UAM

Si después del 22 de abril tu folio sigue sin aparecer, puedes consultar tu desempeño académico en el examen a través del portal de admisión para saber en qué áreas necesitas reforzar. No olvides que la UAM permite volver a participar en el siguiente proceso.

Mantente atento a la convocatoria del segundo proceso de selección 2026, donde se ofertarán los lugares restantes para el ingreso de finales de año. ¡No te desanimes, la constancia es clave en el ingreso a la educación superior!