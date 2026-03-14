Así eligieron a la Virgen María para la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: estos son los requisitos que tuvo que cumplir

Como cada año, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa reúne a varias personas interesadas en representar los pasajes bíblicos más importantes de la Semana Santa. Entre ellos, uno de los papeles más importantes es el de la Virgen María, personaje que no solo exige talento interpretativo para continuar con la tradición comunitaria de esta histórica representación, sino también el cumplimiento de varios requisitos.

Erika Morales cumplirá el sueño de interpretar a la Virgen María. Destacó que este año es especial para la comunidad, ya que la representación cuenta con el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial.

Requisitos para ser la Virgen María en la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Interpretar a la Virgen María en la tradicional representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa no es una tarea sencilla.

Las jóvenes que aspiran a este papel deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el comité organizador, con el objetivo de mantener el carácter religioso, comunitario y tradicional de esta emblemática celebración de Semana Santa.

Entre las principales condiciones están:



Ser originaria de alguno de los ocho barrios de Iztapalapa

Profesar la religión católica

Tener la Primera Comunión.

La aspirante debe tener buena salud

Medir al menos 1.65 metros

Soltera

Sin hijos

No deben tener tatuajes ni perforaciones visibles

Asimismo, las participantes deben comprometerse a cubrir sus propios gastos personales, incluido el vestuario que utilizarán durante la representación.

Conoce a parte del elenco que dará vida a los personajes de la 183 Representación de La Semana Santa en Iztapalapa.



Vía @igarciabri https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/DOP6PuptJl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Otro de los aspectos que se toman en cuenta es la conducta personal, ya que quienes buscan interpretar a la Virgen María no deben tener vicios ni adicciones, pues se espera que el personaje sea representado por alguien que refleje los valores y el significado religioso de esta figura dentro de la representación.

130 mil habitantes de Iztapalapa participarán en la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Como parte de esta tradición, alrededor de 2 mil 500 nazarenos renovarán su promesa el próximo Viernes Santo, en un evento que cada año congrega a cerca de 2 millones de visitantes en Iztapalapa.

En total, más de 130 habitantes de Iztapalapa participarán como actores con parlamento, además de alrededor de 600 personas que representarán a romanos, hebreos y mujeres santas.

A ellos se suman miles de participantes que forman parte de esta tradición que se hereda de generación en generación, incluso desde la infancia, como el caso de Mateo, un niño de apenas dos años que ya participa en la representación.