¿Cómo quitar la ‘araña’ de tu auto en la CDMX? Pasos para hacerlo desde tu celular

Si tu auto fue inmovilizado por la policía de tránsito en la Ciudad de México (CDMX) toma en cuenta que debes cubrir el costo de multa, así y solo así podrás deshacerte de la ‘araña’, por eso te contamos cómo hacerlo desde el celular 2023.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que si un ciudadano no paga la sanción, el vehículo puede ser remitido al corralón, por lo que deberá pagar la multa y un precio por sacar el auto.

Antes de comenzar, te recomendamos consultar el Reglamento de Tránsito para verificar si las multas y sanciones aplican si tu caso es muy particular.

¿Por qué colocan la 'araña' en CDMX?

El Reglamento capitalino señala algunas de las razones por las que los automovilistas pueden ser inmovilizado por el dispositivo conocido como ‘araña’, los cuales son:



Quedar mal estacionado y obstruir otro cajón de estacionamiento o cochera.

No pagar en el parquímetro

Usar más espacio del marcado en los cajones pintados en las alcaldías de la CDMX. Esto pasa seguido con los autos grandes.

Pasos para pagar multas para quitar la 'araña' desde el celular

Para solicitar el retiro de la 'araña' bastará con consultar y pagar tu multas pendientes en los Estados Electrónicos de Infracciones, lo cual encuentras en este enlace. Cabe señalar que debes tener una cuenta con tu CURP y dirección.

Una vez que entres podrás ver las sanciones, incluida la de la ‘araña’. Con el número de folio podrás realizar el pago en bancos, farmacias, tiendas de autoservicio, en los módulos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o en la misma aplicación.

El siguiente paso es contactar al operador de parquímetro la zona a los siguientes números:



Benito Juárez Sur: (55) 52650400

Benito Juárez Norte: (55) 67215000

Florida, Polanco, Anzures, Roma, Hipódromo y Lomas: (55) 12049500 ó (55) 77020312

Ellos contactarán a la SSC y validarán el pago, posteriormente llegará el personal para retirar el candado inmovilizador. Si tienes dudas o una queja puedes escribir a la cuenta de Twitter, ahora X de @ecoparc para recibir orientación.