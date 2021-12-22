FDA autoriza a Pfizer uso de emergencia de pastilla contra Covid-19

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de emergencia de Paxlovid, la pastilla contra Covid-19 desarrollada por Pfizer.

En un comunicado, la dependencia informó que este miércoles se emitió la autorización para el uso de emergencia de las tabletas de nirmatrelvir y ritonavir, envasadas conjuntamente para uso oral contra el virus SARS-CoV-2.

La pastilla de Pfizer está desarrollada como tratamiento del contagio leve a moderado de Covid-19, en adultos y pacientes pediátricos (12 años en adelante), con resultados positivos a esta infección.

La FDA indicó que Paxlovid está disponible solo con receta y debe iniciarse el tratamiento lo antes posible después del diagnóstico de Covid-19, dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

FDA issued an EUA for Paxlovid for the treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults & pediatric patients (age 12 & older weighing at least 40 kg) w/ positive results of direct SARS-CoV-2 testing, and at high risk for progression to severe #COVID19. https://t.co/HVmpdFDJ7r pic.twitter.com/JjqHaKjORY — U.S. FDA (@US_FDA) December 22, 2021

Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Drogas de la FDA, expuso que la autorización para el uso de la pastilla de Pfizer presenta el primer tratamiento contra el virus que se toma por vía oral.

“Es una nueva herramienta para combatir el Covid-19 en un momento crucial de la pandemia a medida que surgen nuevas variantes, promete lograr que el tratamiento viral sea más accesible para los pacientes con un alto riesgo de contagio grave”, agregó Cavazzoni.

FDA recuerda que la pastilla no sustituye la vacunación

La FDA puntualizó que la pastilla no está autorizada para la prevención o como inicio del tratamiento en los casos que requieren hospitalización por contagio grave.

Asimismo, recalcó que el tratamiento oral de Pfizer no sustituye la vacunación, por lo que instó a las personas a inmunizarse y recibir una dosis de refuerzo si son elegibles para dicho caso.

De acuerdo con la FDA, la pastilla de Pfizer tiene nirmatrelvir, fármaco que inhibe una proteína del SARS-CoV-2 para detener la replicación del virus, así como ritonavir, el cual ayuda a que el primer componente permanezca más tiempo en el cuerpo y en concentraciones más altas.

En noviembre de este año, Pfizer solicitó a Estados Unidos el uso de emergencia de su pastilla contra Covid-19, la cual redujo en un 89 por ciento la posibilidad de hospitalizaciones o muertes relacionadas con el virus.