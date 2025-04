“Patéticas y engañosas”, las campañas de aspirantes a jueces y magistrados: Moreira

Como patéticas, un engaño mayúsculo y una falta de respeto, calificó el coordinador del Partido Revolucionario Institutional (PRI) en la Cámara de Diputados Rubén Moreira, las campañas de algunos de los aspirantes a ocupar cargos de ministros, magistrados y jueces.

El priista lamentó que la justicia se haya puesto en el nivel más bajo y sea la popularidad y no el conocimiento el que predomine para ocupar los cargos solo por el capricho del gobierno y de su partido Morena para controlar y apoderarse del Poder Judicial a toda costa.

“Las he visto y me parece patético esto y luego es una falta de respeto a la gente. La están poniendo a competir no por su conocimiento, sino por quién puede ganar un voto por su simpatía. Entonces igual los vemos bailando, que comiendo chicharrón, que poniéndose apodos, que haciendo malabares. Es triste que al mundo jurídico se le trate así y que no se compita en ese aspecto”, calificó.

Incluso, Rubén Moreira alertó que, así como se planeó la elección se abrió la puerta a que el crimen organizado tenga a sus propios juzgadores

“Los grupos delictivos van a buscar favorecer a alguien o presionar a alguien para que gane y no tiene que ser una persona que en este momento sea cercana a ellos, sino como pasa en muchos lugares, que le caen al presidente municipal, lo atemorizan, lo asustan y pues tiene que ceder. Es algo que luego no se dice, por cierto, cuando un presidente municipal es visto con algún delincuente, luego se le lanzan todas las injurias”.

PRI critica Plan México

Por otro lado, el líder de los priistas en San Lázaro se refirió al Plan México anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum al que calificó como “fantasioso y contradictorio al Plan Nacional de Desarrollo” y a los precriterios que presentó la Secretaria de Hacienda hace unos días.

Además, agregó que el plan carece de una estregaría para avanzar en la soberanía alimentaria y energética, que el mismo gobierno y su partido han echado por tierra desde que llegaron al poder.

“Ellos festejaron que no había pasado nada y, sin embargo, presentan 18 puntos con los cuales pretenden revertir la realidad”, recordó Moreira Valdez.

Insistió en que la soberanía alimentaria “se tiene o no se tiene, y hoy se produce menos maíz que cuando dejó la presidencia Enrique Peña Nieto”.

El coahuilense señaló las implicaciones de la refinería de Dos Bocas, calificándola como un fracaso y advirtió que la falta de exploración en el sector energético durante los últimos seis años ha llevado al país a una situación precaria en autosuficiencia energética.

Moreira dijo que el PRI ha presentado propuestas concretas para revitalizar la industria automotriz, que incluyen apoyo fiscal y económico para las entidades federativas que cuentan con plantas de autos.

Insistió en que el “gobierno dé un golpe de timón y presente una nueva propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que realmente contemple las necesidades del país”.