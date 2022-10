Niega Moreira acuerdo PRI y Morena para reforma electoral y eléctrica

Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López reveló acuerdos con el PRI para avanzar en reformas constitucionales en materia electoral y eléctrica, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira. Negó que exista un acuerdo o pacto con Morena o con el gobierno federal para ir juntos en esos temas.

Adelantó que el PRI no dará su aval a una reforma electoral que vaya en contra de la autonomía del Instituto Nacional Electoral ni del Tribunal, como lo plantea la propuesta del gobierno. Y la eléctrica dijo que ya quedó sepultada.

“En el tema de lo electoral ya lo hemos dicho varias veces cuáles son lo que nosotros nunca aprobaríamos nosotros respetamos la autonomía del INE y de los tribunales electorales. Eso es todo. Si se cita a las comisiones de Gobernación, la malhecha esta que hicieron de reforma electoral, porque ya existía Gobernación y Puntos Constitucionales, ahí diremos nuestra posición, que es en el no”, sentenció el priísta.

Cuestionado sobre cómo se fraguo el apoyo de Morena y del gobierno a la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Aradas en tareas de seguridad, Rubén Moreira aclaró:

“Nosotros presentamos una iniciativa, de nueva cuenta, y se la hicimos saber a todas las fracciones, tan, tan. Eso es lo que nosotros hicimos. No. Yo no fui a Gobernación. Se puso sobre la mesa. Por la paz, por la paz, no por nada a cambio”.