Tras el accidente de Pato Araujo en Exatlón, el futbolista mostró su impactante herida

Momentos de pánico vivieron los participantes de Exatlón la semana pasada, luego de que Pato Araujo sufriera un muy fuerte accidente con una de las estructuras del circuito en el que participaba su equipo, la cual le generó una herida grande en la parte superior de la cabeza que le obligó a salir para ser atendido médicamente.

El accidente del “Capitán” Araujo de inmediato generó preocupación entre los atletas y el público, pues aunque pudo salir de pie, las imágenes de la transmisión mostraban un semblante muy adolorido y fuera de sí; además de que su cabeza fue cubierta para evitar que la sangre se derramara sobre el suelo.

Pocas horas después, su esposa pudo hablar en nombre del futbolista y escribió en sus redes sociales que el accidente había sido “muy grave”, pero que estaría bien tras realizar las valoraciones correspondientes y los respectivos estudios.

¿Qué le pasó a Pato Araujo tras el accidente en Exatlón?

Los médicos que realizaron la valoración médica confirmaron que Pato Araujo se había descalabrado, con una herida de 20 centímetros que requirió puntos de sutura en la parte superior de la cabeza, mismos que fueron mostrados por el integrante del equipo rojo mediante una transmisión en vivo en las redes sociales de Exatlón Mx.

Pato Araujo mostró su herida provocada por el accidente en Exatlón en el que se abrió la cabeza | Foto: Exatlón MX

VIDEO: Así fue el accidente de Pato Araujo en Exatlón

“La primera sensación que tuve fue de desconcierto. Me pongo la mano en la cabeza y siento que no estaba bien; siento un espacio entre mi cuero cabello y me empiezo a preocupar”, aseguró el futbolista en la transmisión, en la que aseguró sentirse bien, además de especificar sobre los cuidados que debe de tener con la herida, pues mencionó que permanecerá en Exatlón.

¿Pato Araujo se retira de Exatlón MX?

La respuesta es no, Pato Araujo seguirá dentro del Exatlón; sin embargo, por ahora no podrá realizar actividades que lo expongan al agua o lodo.

“La decisión de quedarme es mía, si llega un tiempo de recuperación y si Rosique dice hasta aquí y yo no estoy en condiciones lo aceptaré, no hay nadie que me tenga aquí a la fuerza”, aseguró el atleta, por lo que ahora solo queda esperar a que se termine de recuperar y agradecer que el accidente no pasó a mayores.