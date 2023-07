Patrulla de Ejército se pasa alto y choca en Tijuana

Un auto particular circulaba cuando fue impactado por una patrulla del Ejército mexicano. Otra unidad particular no logró detenerse e impactó a la patrulla en la parte trasera, en el video captado por la cámara de un vehículo muestra cómo de inmediato se bajan los soldados de la unidad para apoyar a los heridos, los tres civiles fueron atendidos por golpes contusos.

¿Cómo fue el accidente de la patrulla del Ejército en Tijuana?

Tres personas resultaron lesionadas luego de un accidente automovilístico en la avenida Juan Sarabia y Negrete de la zona centro de Tijuana, los involucrados fueron una unidad del Ejército mexicano y dos automóviles particulares.

De acuerdo a la información por parte de testigos, el vehículo venia circulando sobre la calle Juan Sarabia en la zona centro, cuando de repente un auto del Ejército mexicano lo impacto por la parte de atrás, los tripulantes quedaron lesionados.

En el video captado por la cámara de seguridad de un vehículo, se aprecia como el semáforo de la avenida Juan Sarabia se encontraba en color verde, los vehículos avanzaban de manera regular, pero de repente desde la avenida Negrete salió la unidad del Ejército e impactó por la parte trasera a un vehículo de color verde.

Tras el impacto, el automovilista perdió el control al instante sacándolo del carril, otro automóvil más golpeó por la tarde de atrás a la patrulla, de inmediato los soldados descendieron de la unidad para brindar apoyo a los lesionados.

Minutos después elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonar el área en la espera de las unidades de emergencia para atender a las personas lesionadas, de acuerdo a la información por parte de bomberos, las tres personas lesionadas únicamente sufrieron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, pero ninguno de gravedad.

Ante esta situación, se contactó a la Secretaria de la Defensa Nacional en Tijuana para solicitar información acerca del accidente donde estuvieron involucrados los soldados, pero ignoraron las peticiones y se negaron a dar detalles.