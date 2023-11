Paul McCartney llega a la CDMX: horarios, setlist y cómo llegar

Después de una espera de más de seis años, Paul McCartney se presentará en la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol. Los días en que el legendario artista británico realizará estos shows serán el martes 14 y el jueves 16 de noviembre. Debido a que su regreso fue esperado durante años por muchos fanáticos, los boletos para ambas presentaciones no tardaron en ser sold out.

El exbajista de The Beatles regresa a tierras aztecas con su más reciente gira, “Get Back”. En esta, Paul deleitará al público mexicano con varios de los temas que formaron parte del repertorio del famoso cuarteto de Liverpool. Además de estos, también tocará canciones de su extinto grupo Wings y algunos otros de su carrera como solista.

Una de las canciones más esperadas de la noche es “Now and Then”, tema de The Beatles lanzado recientemente luego de que, con ayuda de la inteligencia artificial, los miembros restantes de la agrupación, y con apoyo del director Peter Jackson, lograran concluirlo más de cuatro décadas después de que comenzaran a grabarlo.

¿A qué hora empieza el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

Desde un principio se anunció que el concierto de Paul McCartney iniciaría a las 21:00 horas tanto el 14 como también el 16 de noviembre. Sin embargo, aún se desconoce a partir de qué horario se podrá ingresar al Foro Sol.

Si tenías duda de si Paul tendría alguna banda o artista que abriera sus presentaciones, te informamos que no contará con ninguno, por lo que no tendrás de que preocuparte en caso de llegar poco antes de las 21:00 horas.

A pesar de ello, te recomendamos tomar precauciones y llegar más temprano, ya que la circulación vial de la zona comúnmente se afecta cuando se llevan a cabo conciertos masivos en este sitio.

La #SSC llevará a cabo un operativo de seguridad y prevención en el #ForoSol, con motivo del evento denominado "Paul Mccartney Got Back Tour” los días 14 y 16 de noviembre. https://t.co/uKkE8Ckegd pic.twitter.com/VlNx7AQwds — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 14, 2023

¿Cómo llegar al concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

Para llegar al Foro Sol debes de tomar en cuenta las diferentes alternativas en que puedes llegar a este recinto. Una de las más conocidas es llegando desde el Transporte Colectivo Metro, en la línea café (Línea 9). La estación que te deja justamente afuera de la entrada principal del Foro es Ciudad Deportiva.

También puedes llegar en Metrobús por la línea morada (Línea 2). Puedes descender en las estaciones de UPIICSA y El Rodeo. Sin embargo, te informamos que, en caso de que decidas tomar esta opción, tendrás que caminar por varios minutos.

¿Qué canciones tocará Paul McCartney en el Foro Sol?

Si bien aún se desconoce el setlist que nos tiene preparado Paul McCartney para las dos fechas, podemos inferir cuáles serán las canciones que tocará con base en sus últimas presentaciones. A continuación, te dejamos la lista de canciones que posiblemente podremos escuchar:

Can’t Buy Me Love (The Beatles song)



Junior’s Farm (Wings song)



Letting Go (Wings song)



Got to Get You Into My Life (The Beatles song)



Come On to Me



Let Me Roll It (Wings song)



Getting Better (The Beatles song)



Let ‘Em In (Wings song)



My Valentine



Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings song)



Maybe I’m Amazed



I’ve Just Seen a Face (The Beatles song)



In Spite of All the Danger (The Quarrymen song)



Love Me Do (The Beatles song)



Dance Tonight



Blackbird (The Beatles song)



Here Today



New



Lady Madonna (The Beatles song)



Fuh You



Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles song)



Something (The Beatles song) (intro on ukulele)



Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles song)



You Never Give Me Your Money (The Beatles song)



She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles song)



Get Back (The Beatles song)



I Saw Her Standing There (The Beatles song)



Band on the Run (Wings song)



Glory Days (Bruce Springsteen cover)



I Wanna Be Your Man (The Beatles song)



Let It Be (The Beatles song)



Live and Let Die (Wings song)



Hey Jude (The Beatles song)

Encore:



I’ve Got a Feeling (The Beatles song) (virtual duet with John Lennon)



Helter Skelter (The Beatles song)



Golden Slumbers (The Beatles song)



Carry That Weight (The Beatles song)



The End (The Beatles song)

Ya veremos qué nos tiene preparado este icónico compositor para ambas presentaciones.