VIDEO: Reportan miles de peces muertos en el Mar Menor, en España

Diversas organizaciones y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia reportaron la aparición de miles de camarones y peces muertos en la orilla del Mar Menor, en la región de Murcia, España.

⚠️EL MAR MENOR VUELVE A MORIR⚠️



Video grabado hoy en la playa de La Lengua de la Vaca en Los Nietos (Cartagena).

Los peces vuelven a salir muertos del agua por la falta de oxígeno que causan los vertidos. pic.twitter.com/5Zd8zPoB2P — Francisco Cortés (@Francortescdp) August 16, 2021

En las redes sociales fueron compartidos diferentes videos e imágenes que muestran los miles de peces muertos en las playas del Mar Menor. De acuerdo con los reportes, la presencia de las especies comenzó desde el pasado lunes 16 de agosto.

Te puede interesar: VIDEO: Medusas azules son captadas en playa de Baja California Sur

La Región de Murcia comenzó un operativo especial para retirar los peces muertos, en el cual trabajarán agentes ambientales para vigilar la zona de forma permanente. Los medios internacionales reportaron que, hasta este martes, fueron retirados 250 kilos de peces muertos en el Mar Menor.

La Fiscalía local también comenzó una investigación sobre la aparición de los peces muertos y ha solicitado una serie de informes que se suman a los de la brigada de delitos ambientales, ya que se desconoce el alcance y la cantidad de la fauna muerta recogida en las playas, la cual, además de peces, incluye camarones y cangrejos.

☠️ El Mar Menor se muere ☠️



El impacto que están teniendo los vertidos a este ecosistema es devastador 🔴 Miles de animales acabarán muriendo si no se arregla pronto



Estado de la orilla sur ⤵️#MarMenorEnPeligro



cc/ @asociacionanse pic.twitter.com/ZvzBIq9TBX — WWF España 🐼 (@WWFespana) August 17, 2021

¿Por qué aparecieron los peces muertos en el Mar Menor?

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre la causa por la que aparecieron los peces muertos en el Mar Menor. Sin embargo, han aparecido diferentes versiones sobre los hechos.

La principal versión es que los peces muertos aparecieron por la ola de calor que se ha registrado en el lugar, lo cual afectó a ejemplares de menor tamaño, a los cuales les cuesta más trabajo escapar.

Otra versión menciona que se trata de un caso de anoxia, es decir, la disminución del aporte de oxígeno a un tejido, causada por una falta de abastecimiento de sangre al tejido, o el contenido con poco oxígeno en la sangre. Esto ocurre por la contaminación del agua provocada por sustancias tóxicas que pudieron ser vertidas en el Mar Menor. Un caso similar, el cual los medios reportaron que se trató de anoxia ocurrió en octubre de 2019.