Pemex no está a la deriva asegura AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que aseguró que Petroléos Mexicanos (Pemex) no está a la deriva en sus finanzas a pesar de que durante muchos años fue acotado su crecimiento debido a que se privilegió la inversión privada en el sector.

“Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la nación, de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo, es decir, claro que es de la nación pero no se concebía de esa forma” dijo López Obrador.

En conferencia mañanera, en Palacio Nacional el presidente dijo que con los 12 mil 500 millones de dólares que llegaron del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que le corresponden a la hacienda pública, se buscará que se destinen al pago de deuda de Pemex.

López Obrador reiteró que “Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda, entonces no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga allá Pemex a ver cómo le va”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que en las últimas semanas se bajara la calificación crediticia de @Pemex pic.twitter.com/uXTInjz025 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2021

y destacó que la inversión privada y la privatización del sector energético no beneficia a los consumidores porque aumentan los precios de los combustibles y de la electricidad.