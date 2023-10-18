Estos adultos mayores recibirán el pago triple de la Pensión Bienestar en noviembre 2023

Atención aquí a todos los adultos mayores, pues algunos beneficiarios que reciben su pensión Bienestar, del IMSS o ISSSTE, podrán tener un pago ¡doble o triple durante el mes de noviembre de 2023!

Este pago adicional se debe a que en noviembre se juntan los depósitos de las pensiones de los tres programas. Los adultos mayores que reciban pensión del IMSS o ISSSTE recibirán un pago doble, ya que recibirán el aguinaldo correspondiente al año 2023.

❤️Aviso Adultos Mayores❤️

Ya inició y concluye el 28 de OCTUBRE el registro a la #PensiónAdultoMayor para quienes cumplieron 65 años o más en SEPTIEMBRE u OCTUBRE.



Verifica el día que le toca a la letra de tu apellido y ubica tu módulo en https://t.co/euC20Mkp61



Recuerda tener… pic.twitter.com/CQpJsrPcN7 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 18, 2023

Los adultos mayores que reciban pensión Bienestar también recibirán un pago doble, porque recibirán el último pago bimestral del año. Además, los adultos mayores que reciban pensión de Bienestar y pensión del IMSS o ISSSTE, recibirán un pago triple.

¿Quiénes recibirán el pago triple de la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que recibirán su pago además su aguinaldo y la pensión del IMSS e ISSSTE en noviembre de 2023, y con esto su pago triple.

En el caso de los pensionados del IMSS, el pago se realizará el 1 de noviembre, como es habitual. En el caso de los pensionados del ISSSTE, el pago se realizará el 31 de octubre, un día antes de lo habitual. Además, los pensionados que también reciben la Pensión del Bienestar recibirán un pago triple.

¿Cuántos pagos quedan de la Pensión del Bienestar para 2023?

En este último trimestre del año ya solo quedan pendientes los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes a noviembre-diciembre. Siendo este último el 1 de noviembre, hasta el momento.

¿Cómo registrar a un adulto mayor para la Pensión del Bienestar 2023?

Los requisitos para registrarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores son:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto celular y de casa

Los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables en México. Por ello, el Gobierno Federal otorga la Pensión Bienestar, que actualmente entrega cuatro mil 800 pesos cada dos meses.

A partir de enero de 2024, los adultos mayores que reciben esta pensión recibirán un aumento de mil 200 pesos, por lo que pasarán a recibir seis mil pesos cada dos meses.

