Lista de personas que recibirán su tarjeta de la Pensión Bienestar en la primera quincena de septiembre

¡Atención, ciudadanos! La Secretaría de Bienestar ha publicado a las y los beneficiarios que recibirán la tarjeta de la Pensión Bienestar durante la primera quincena de septiembre 2025; te compartimos la lista.

Este apoyo económico, está dirigido a los adultos mayores y grupos vulnerables; el objetivo es mejorar su calidad de vida.

¿Quiénes recibirán su tarjeta Bienestar en septiembre?

Las personas que recibirán la tarjeta para la Pensión del Bienestar para la primera quincena de septiembre 2025 son los adultos mayores y las mujeres de 63 a 64 años de edad que realizaron su registro en el mes de junio .

Autoridades piden a los ciudadanos mantenerse pendientes de las convocatorias en cada una de sus comunidades.

ℹ️ Adultos Mayores y Mujeres de 63-64 años registrados en junio recibirán su tarjeta del Bienestar en la 1ª quincena de septiembre. pic.twitter.com/gfDv1MKew4 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 1, 2025

¿Cuánto dinero dan de los programas del Bienestar?

Te compartimos los montos de los programas del Bienestar para el mes de septiembre 2025; recuerda que las cifras dependerán de cada sector de la población, pero ¿cuánto dinero dan?



Pensión de Bienestar (Adultos mayores) - $6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar - $3 mil pesos

Pensión para Personas con Discapacidad - $3 mil 200 pesos

Por otro lado, está el “Apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras”, el cual brinda un apoyo económico que está entre los %1,650 pesos o $3mil 720 pesos, dependiendo del caso.

¿Qué pasa si tengo la antigua tarjeta del Bienestar?

¡No entres en pánico! Tras el cambio de diseño de la Tarjeta del Bienestar, surgió la duda sobre si la antigua tarjeta podría seguir siendo utilizada por las y los beneficiarios; te explicamos.

En caso de que tengas la Tarjeta del Bienestar puedes seguir usándola sin problemas, ya que la nueva imagen de las tarjetas, NO invalidará las anteriores.

Por otro lado, si perdiste tu tarjeta o ya venció, es necesario acudir a alguna de las sucursales del Banco del Bienestar para sacar una nueva, o puedes solicitar una visita domiciliaria para tramitar la reposición y no perder tus depósitos, aunque el dinero permanece seguro en tu cuenta.