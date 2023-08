Adultos mayores ocupan su pensión del Bienestar para medicamentos

Concepción Valdés acaba de cumplir 65 años, es la primera vez que tendrá suPensión del Bienestar de adultos mayores, sin embargo, no podrá disfrutarla, pues destinará el dinero para comprar medicamentos, pues en su clínica hay desabasto.

“Siempre ando necesitando medicamentos. Cuando no me los da la institución, pues los tengo que comprar (...) permanentemente; un medicamento que me cuesta más o menos mil pesos”, dice Concepción.

#CDMX | Adultos mayores que cumplen 65 años entre julio y agosto podrán incorporarse al programa de la #Pensión para el Bienestar a través de alguno de los dos mil 133 Módulos de Bienestar.

Puedes asistir de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.





Ella no es la única, el señor Juan también lo ocupará para su medicamento. Una realidad que puede estar presente en muchos de los adultos mayores del país que se ven en la necesidad de utilizar su beneficio para atender sus necesidades de salud.

¿Quiénes se podrán registrar para la Pensión del Bienestar?

Desde el 14 de agosto hasta el 26 de agosto se realiza el registro de las pensiones para el bienestar para personas adultas mayores, para los que cumplan 65 años entre julio y agosto.

Aviso Adultos Mayores

A partir del 14 y hasta el 26 de AGOSTO se lleva a cabo el registro a la #PensiónAdultoMayor para quienes cumplieron 65 años o más entre JULIO y AGOSTO.





Los adultos mayores se podrán registrar de acuerdo a la inicial de su apellido:

A, B, C : Lunes 14

: Lunes 14 D, E, F, G, H : Martes 15

: Martes 15 I, J, K, L, M : Miércoles 16

: Miércoles 16 N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 17

: Jueves 17 S, T, U, V, W, X, Y, Z : Viernes 18

: Viernes 18 Todas las letras: Sábado 19

En caso de no poder acudir esta semana, las personas interesadas aún podrán registrarse la siguiente de acuerdo con la inicial de su apellido:



A, B, C : Lunes 21

: Lunes 21 D, E, F, G, H : Martes 22

: Martes 22 I, J, K, L, M : Miércoles 23

: Miércoles 23 N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 24

: Jueves 24 S, T, U, V, W, X, Y, Z : Viernes 25

: Viernes 25 Todas las letras: Sábado 26

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Pensión del Bienestar?

Quienes deseen registrarse para su incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto celular y de casa.

El registro puede ser en cualquiera de los dos mil 133 Módulos de Bienestar, que brindan atención de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, que están instalados en todo el país.