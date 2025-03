¿Tengo que registrarme en línea para la Pensión Hombres Bienestar si ya tomaron mis datos en casa?

La Pensión Hombres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), diseñado para brindar apoyo económico a hombres residentes en la capital que se encuentren en un rango de edad específico. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los requisitos necesarios para solicitar este beneficio, cómo realizar el registro en línea, y si es necesario hacerlo si ya se han tomado tus datos en casa.

Requisitos para pedir la Pensión Hombres Bienestar 2025

Para ser beneficiario de la Pensión Hombres Bienestar, debes cumplir con los siguientes requisitos:



Ser residente de la Ciudad de México

Tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y no más de 64 años.

Documentos:



Identificación Oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio, cuya fecha de expedición no sea mayor de tres meses.

Acta de nacimiento o CURP (en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación).

¿Tengo que hacer el registro en línea aunque ya tomaron mis datos?

Si ya se han tomado tus datos en casa, es posible que no necesites realizar el registro en línea. Sin embargo, es importante verificar con las autoridades locales o en los módulos de registro para confirmar si tu información está completa y actualizada. El pre-registro en línea está disponible para facilitar el proceso, pero no siempre es obligatorio si ya has proporcionado tus datos.

¿Cómo sacar la Llave CDMX para el registro a la Pensión Bienestar?

La Llave CDMX es una herramienta digital que facilita el acceso a servicios públicos en la CDMX. Para obtenerla, sigue estos pasos:



Accede al portal oficial Registra tus datos personales y crea una cuenta. Verifica tu identidad mediante un proceso de autenticación. Descarga la aplicación móvil o accede a través del sitio web para utilizar tus servicios.

La Llave CDMX puede ser útil para gestionar trámites en línea, pero no es un requisito específico para el registro a la Pensión Hombres Bienestar; sin embargo, puede ayudarte a acceder a otros servicios relacionados con el programa.