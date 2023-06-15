¿Quién es Martí Batres, el nuevo jefe de Gobierno de CDMX en sustitución de Claudia Sheinbaum?

La tarde del miércoles 14 de junio, Claudia Sheinbaum dio a conocer los cambios que habrá en los próximos días en la capital del país de cara a las elecciones 2024 y anunció que Martí Batres será el nuevo jefe del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX); el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te cuenta quién es el nuevo titular.

Batres Guadarrama mantiene una amplia experiencia en la política mexicana y desde el 2021 fungió como el secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum, por este motivo es considerado uno de los personajes más cercanos a la “corcholata” del partido guinda, pero ¿cómo ha sido su trayectoria laboral en México?

¿Quién es Martí Batres y cuántos años tiene?

Oriundo de la Ciudad de México, Martí Batres, de 56 años, nació 6 de enero de 1967 y desde muy pequeño mostró un gusto por los estudios y especialmente por el arte y la escritura; años más tarde descubrió una pasión por las Leyes y la Justicia, lo que lo llevó a estudiar la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el gusto por los estudios lo ha llevado a distintas aulas nacionales e internacionales, pues, obtuvo un diplomado en Gerencia Política durante su estancia en la Universidad George Washington, Estados Unidos.

Fuera del foco político, Batres Guadarrama obtuvo uno de los mayores reconocimientos: el Premio Nacional de Periodismo en 2003 en la categoría de Artículo de Fondo, pues, durante sus años de vida ha sido articulista y también cuenta con al menos 10 libros.

🚨#ÚLTIMAHORA | @martibatres será el nuevo jefe de Gobierno de la #CDMX, a falta de la aprobación del Congreso local.



Esto tras la salida de @Claudiashein, quien buscará la candidatura presidencial por #Morena pic.twitter.com/PG2meSGH5z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Desde el tema político, hablar de Batres es remontarse a la época de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como jefe de gobierno, pues en ese momento se convirtió en el subsecretario de la CDMX; para el 2011 se desempeñó como secretario de Desarrollo Social bajo el mandato del ex canciller Marcelo Ebrard.

Sus aspiraciones políticas trascendieron en 2012 cuando buscó representar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero eligieron a Miguel Ángel Mancera; posteriormente renunció para unirse a Morena en donde también perdió las encuestas internas ante Sheinbaum para representar a la capital.

¿Por qué Martí Batres sustituirá a Sheinbaum en la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Las aspiraciones de Claudia Sheinbaum para representar a Morena en la contienda presidencial del 2024 llevaron a Martí Batres a convertirse en jefe de gobierno de la CDMX; el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que, al ser un cargo de elección popular, la titular debe presentar una licencia para ausentarse, de ser autorizada el actual Secretario de Gobierno será el encargado de asumir el cargo, en este caso, le correspondió a Martí Batres.

“Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta”, dictamina la Ley.