Silenciar al periodismo: La estrategia de violencia e impunidad rumbo a 2027

Informar en México sigue siendo una profesión de altísimo riesgo, pero rumbo a las elecciones de 2027, el periodismo local se ha convertido en el blanco directo del poder y del crimen organizado.

Periodistas asesinados en México durante 2026: El mapa de la violencia local

En lo que va de este 2026, la cifra de comunicadores asesinados en el país refleja una realidad aterradora: Carlos Castro, joven periodista de nota roja asesinado a balazos en Poza Rica el 8 de enero. Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia ejecutado en la misma ciudad de Poza Rica el 11 de junio. Roxana Guzmán, secuestrada en Nanchital y hallada sin vida a inicios de julio, en un caso atroz donde incluso mandos de la policía municipal terminaron detenidos por complicidad. Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, acribillado en Puebla el 16 de julio. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y televisión, asesinado el 22 de julio.

Periodismo local bajo fuego rumbo a las elecciones de 2027



Informar en #México sigue siendo de alto riesgo. Los asesinatos de periodistas en 2026 evidencian la violencia contra quienes denuncian la corrupción y el crimen en las regiones.#CallarAMéxico y a la prensa local deja… pic.twitter.com/CHZjkzA44m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

Estos homicidios y atentados no son aislados ni producto de la casualidad. Todos estos comunicadores compartían un denominador común: investigaban la nota roja, exhibían abusos de autoridad y denunciaban las redes de corrupción e impunidad que operan en sus comunidades. Silenciar a un periodista en provincia no solo apaga una voz; deja a comunidades enteras a ciegas, sin posibilidad de saber quién los gobierna ni qué intereses se mueven detrás del poder.

El impacto en las elecciones de 2027: Votar a ciegas y bajo amenaza en las regiones

Y esta crisis tiene un impacto directo e inmediato en el mapa electoral de 2027. Las elecciones intermedias no se ganan únicamente en los discursos de las dirigencias nacionales; se disputan en el territorio local. Sin una prensa libre y protegida en los municipios, el ciudadano acudirá a las urnas sin información veraz, expuesto a la manipulación, al miedo y a la imposición de candidaturas por parte de los criminales.

El reto para los próximos meses es gigantesco: si no hay garantías para ejercer el periodismo en las regiones más violentas del país, la legitimidad de los comicios de 2027 estará gravemente comprometida. Yo soy América López y esto es Casilla 27.