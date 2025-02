Sujeto es atrapado por atacar con machete a un perrito en Edomex; ya fue encarcelado

Un hombre fue detenido al ser señalado por presuntamente haber causado lesiones a un perro que fue atacado con un machete en el Estado de México (Edomex).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión contra Fernando “N”, señalado por su probable participación en el delito de maltrato animal, ya que habría causado lesiones a un canino al atacarlo con un machete.

Dueño de perrito atacado con un machete denunció la agresión

El probable implicado es investigado por hechos ocurridos el 8 de enero de 2025, en la colonia San Isidro La Paz, en el municipio de Nicolás Romero, donde habría atacado con un machete a un canino, causándole lesiones. De estos hechos se percató el dueño del animal, quien denunció el ilícito ante la Fiscalía del Estado de México.

El Agente del Ministerio Público recabó datos de pruebas con los cuales solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el probable implicado; mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado.

Agresor de perro en Edomex fue encarcelado

Policías de Investigación llevaron a cabo una acción operativa en la colonia Centro, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde fue posible la captura de este probable implicado, el cual fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán en Tlalnepantla, a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.

#Detenido. Agentes de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron orden de aprehensión contra Fernando “N”, señalado por su probable intervención en el hecho delictivo de #MaltratoAnimal, ya que habría causado lesiones a un canino al atacarlo con un machete, hechos que habría cometido el… pic.twitter.com/bErG41OwZK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 25, 2025

¿Cuál es la pena por maltrato animal en el Edomex?

El Estado de México, de acuerdo con el Artículo 235 Bis de su Código Penal, castiga con años de cárcel a quien cometa el delito de maltrato animal. La ley en la entidad señala que comete tal ilícito quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

La pena también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas.

El Artículo 235 Ter establece que quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa.

Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.