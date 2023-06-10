Rescatan con vida a niños desaparecidos tras un accidente aéreo en la selva de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que cuatro niños indígenas, de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, fueron rescatados con vida este viernes 9 de junio en las selvas del sureste del país de Sudamérica, luego de que hace 39 días su avión fallara y permanecieran extraviados.

Los menores fueron rescatados por tropas del Ejército de Colombia en los límites de los departamentos del Caquetá y Guaviare, cerca de la zona en donde se estrelló el pequeño avión en el que viajaban.

Los niños permanecieron cerca de 40 días solos en la selva

La aeronave con siete ocupantes cubría la ruta entre Araracuara y la ciudad de San José del Guaviare, cuando se declaró en emergencia durante las primeras horas de la mañana del pasado lunes 1 de mayo, por una aparente falla en el motor.

Los tres adultos que viajaban en el avión, incluido el piloto, murieron y sus cuerpos fueron encontrados en el interior de la aeronave; sin embargo, los cuatro menores sobrevivieron al impacto.

La información preliminar de las Fuerzas Militares, que coordinaron las labores de rescate en forma ininterrumpida con apoyo de perros entrenados indican que los niños salieron del avión y comenzaron a caminar en busca de ayuda en medio de la selva.

Los tripulantes de la aeronave eran buscados con aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército, así como con el apoyo de perros entrenados en búsqueda y rescate.

Cuatro menores fueron hallados con vida tras permanecer extraviados en la selva|Ejército de Colombia

Menores sobrevivieron gracias a albergues elaborados con vegetación

De acuerdo con información oficial, los menores sobrevivieron durante 39 días en la selva colombiana gracias a improvisados albergues elaborados con vegetación en medio de la jungla.

Cuatro niños sobrevivieron en una selva de Colombia|Ejército Nacional de Colombia

La teoría del Ejército de Colombia indica que los menores los cuatro menores de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, sobrevivieron al impacto de la avioneta y posteriormente comenzaron a caminar en busca de ayuda.

En el lugar en el que fueron hallados, se encontraron rastros de frutas que comieron los niños para sobrevivir, así como improvisados albergues, en donde se presume se refugiaron de las adversidades.