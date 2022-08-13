Perros y gatos marchan para exigir leyes contra el maltrato animal
Activistas junto con perros y gatos salieron a las calles de Venezuela para exigir leyes más severas contras el maltrato animal que va en aumento.
Decenas de personas, acompañadas de sus perros o gatos, salieron a las calles de Caracas para exigir a las autoridades de Venezuela que apoyen leyes contra el maltrato animal en el país.
Los activistas junto con varios perros y gatos recorrieron las calles del centro de la capital de Venezuela hasta la sede de la Fiscalía para pedir protección para los animales.
Los asistentes a la protesta indicaron que buscan que el maltrato animal sea tipificado como un delito debido al aumento de casos sobre abuso a los perros y gatos en Venezuela.
“Queremos que el maltrato animal sea un delito y ciertas condiciones importantes. Queremos aprovechar el clima actual donde una cantidad de abusos animales están saliendo a la luz”, expresó María Esteves, activista.
El Ministerio Público de Venezuela abrió 190 causas por maltrato animal desde julio de 2020 a julio de 2022, de las cuales fueron aprehendidas 179 personas implicadas en estos hechos, informaron las autoridades del país.
Los activistas que salieron a las calles de Caracas con sus perros y gatos exigen que las leyes sean más severas contra las personas que lastiman a los animales, ya que actualmente su código penal establece sanciones de 45 días de arresto y multas.
"Muchos casos no se denunciaban y quedaban ocultos los maltratos", dijo Esteves, y agregó que ahora la fiscalía sí estaba actuando contra los casos de maltrato animal, aunque "hay debilidades en las leyes".
Otro activista indicó que “sabemos que dañar a un animal es un primer paso para luego cometer delitos contra las personas. Necesitamos castigarlo y perseguirlo".
Perros y gatos exigen eliminar el maltrato animal
Algunos de los perros que estaban con sus dueños en la manifestación llevaban en sus cuellos pequeñas pancartas que decían: "No somos juguetes, ni regalos. Sentimos".
"Quien maltrata un animal puede cometer otros crímenes”, dijo Pedro Rondón, un internacionalista y rescatista de animales. "Apoyamos la propuesta de poner penas más duras a los maltratadores", añadió.