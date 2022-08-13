Perros y gatos marchan para exigir leyes contra el maltrato animal

Decenas de personas, acompañadas de sus perros o gatos, salieron a las calles de Caracas para exigir a las autoridades de Venezuela que apoyen leyes contra el maltrato animal en el país.

Los activistas junto con varios perros y gatos recorrieron las calles del centro de la capital de Venezuela hasta la sede de la Fiscalía para pedir protección para los animales.

Los asistentes a la protesta indicaron que buscan que el maltrato animal sea tipificado como un delito debido al aumento de casos sobre abuso a los perros y gatos en Venezuela.

“Queremos que el maltrato animal sea un delito y ciertas condiciones importantes. Queremos aprovechar el clima actual donde una cantidad de abusos animales están saliendo a la luz”, expresó María Esteves, activista.

El Ministerio Público de Venezuela abrió 190 causas por maltrato animal desde julio de 2020 a julio de 2022, de las cuales fueron aprehendidas 179 personas implicadas en estos hechos, informaron las autoridades del país.

|Reuters

Los activistas que salieron a las calles de Caracas con sus perros y gatos exigen que las leyes sean más severas contra las personas que lastiman a los animales, ya que actualmente su código penal establece sanciones de 45 días de arresto y multas.

"Muchos casos no se denunciaban y quedaban ocultos los maltratos", dijo Esteves, y agregó que ahora la fiscalía sí estaba actuando contra los casos de maltrato animal, aunque "hay debilidades en las leyes".

Otro activista indicó que “sabemos que dañar a un animal es un primer paso para luego cometer delitos contra las personas. Necesitamos castigarlo y perseguirlo".

Perros y gatos exigen eliminar el maltrato animal

Algunos de los perros que estaban con sus dueños en la manifestación llevaban en sus cuellos pequeñas pancartas que decían: "No somos juguetes, ni regalos. Sentimos".

"Quien maltrata un animal puede cometer otros crímenes”, dijo Pedro Rondón, un internacionalista y rescatista de animales. "Apoyamos la propuesta de poner penas más duras a los maltratadores", añadió.

