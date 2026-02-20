Ladrones intentan escapar entre tumbas: así fue la intensa persecución en panteón de Sonora

¡Persecución de película! Al mediodía de este jueves 19 de febrero, dos sujetos acusados de robar un vehículo desataron una intensa movilización policial al huir hacia un panteón en Hermosillo, Sonora.

El operativo incluyó cámaras de vigilancia, un dron y hasta apoyo aéreo, terminando con ambos sospechosos detenidos en cuestión de minutos.

Ladrones huyen a panteón tras robo en Hermosillo, Sonora

El reporte de robo se activó alrededor de las 12:40 horas, luego de que se alertara sobre el atraco a un vehículo en la colonia San Benito, de la capital sonorense.

El automóvil habría sido robado en las calles Cuernavaca, entre Fronteras y San Luis Potosí, una zona con alta circulación vehicular a esa hora del día.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el grupo EsCuadrones, desplegaron un operativo para localizar la unidad robada y evitar que los responsables escaparan.

No pasaron ni horas cuando las autoridades lograron ubicar el vehículo: un Chevrolet Venture modelo 2010, color guinda, que circulaba por la calle Garmendia, desatándose así una intensa persecución.

Así fue el momento de la persecución en Hermosillo

Durante la huida, los sospechosos perdieron el control del auto e impactaron contra arbustos, postes y camellones en su intento por evadir a las patrullas.

Al verse acorralados, los dos hombres bajaron del vehículo y continuaron la fuga a pie, ingresando al panteón "Yáñez". Ahí, corrieron entre tumbas intentando perderse entre los mausoleos.

Sin embargo, el cerco policial ya estaba cerrado. Tras un par de minutos, ambos fueron alcanzados y detenidos por los agentes, sin que se reportaran personas lesionadas durante la captura.

¿Quiénes son los detenidos?

Los presuntos responsables fueron identificados como Marcos Daniel “N” y Manuel Genaro “N”, de 35 y 37 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con el Código Penal del Estado, este delito se castiga con penas de hasta varios años de prisión, dependiendo del valor de los artículos robados.

En el caso de robo de vehículos, las penas pueden ir de 3 a 12 años de prisión, así como varios días de multa.

