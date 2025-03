Investigan a alcalde en Perú por arrastrar a su novia con una camioneta

Un alcalde de una comunidad en Perú es investigado porque tiró y arrastró por varios metros a su novia con ayuda de una camioneta. El hecho quedó registrado en video por medio de cámaras de vigilancia.

El crimen ocurrió alrededor de las 18:20 horas del 5 de marzo de 2025, tres días antes del Día Internacional de la Mujer. El alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, discutió con su pareja, la exreina de belleza Fiorella Ramírez Chopitea, a bordo de su vehículo.

VIDEO: Alcalde de Pimentel, Perú, arrastra a su novia con una camioneta

El video de una cámara de vigilancia captó el momento donde la mujer baja de la camioneta. Sin embargo, la exreina de belleza trató de recuperar su teléfono celular, el cual se lo había quitado el alcalde.

Las imágenes revelan cuando el alcalde de Pimentel sube apresurado a la camioneta, pero la mujer se sostiene por la puerta de la camioneta. El sujeto arranque al vehículo y la mujer sigue colgando de la puerta, por lo cual es arrastrada y casi es atropellada por una de las llantas traseras.

Investigan a alcalde de Pimentel, en Perú, por agresión a su pareja

Fiorella Ramírez resultó con lesiones menores por esta agresión. No obstante, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer inició una investigación contra el alcalde de Pimentel.

Fiscalía Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo (Quinto Despacho) inició investigación en contra de Enrique Navarro, como presunto autor del delito de agresiones contra la mujer.

Nadia Karina Núñez, fiscal provincial encargada de la investigación, ordenó recabar la declaración de la víctima, así como realizar una evaluación de las lesiones y otras diligencias.

En el mismo sentido se pronunció Fanny Montellanos, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, quien mostró rechazó contra el ataque cometido contra Fiorella Ramírez. Agrego que su dependencia buscó ofrecer ayuda a la víctima.

En su viaje de trabajo a esta región, la ministra Fanny Montellanos condenó el grave caso de violencia contra la mujer que involucra al alcalde de Pimentel. "Rechazamos profundamente este caso, nuestros equipos del MIMP han ido en busca de la víctima, manteniendo la…"

“Estas cosas no deben permitirse, no podemos normalizar actos como este. Allí estará el Programa Aurora cada vez que se dé a conocer un caso de violencia. Hago una invocación a toda la población desde Lambayeque a cuidarnos todos”, declaró la funcionaria. Añadió que, aunque le ofrecieron ayuda a Fiorella Ramírez, ella no la aceptó.