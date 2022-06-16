Perú: filtran video de stripper en audiencia al presidente

Mientras se desarrollaba la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del presidente de Perú, Pedro Castillo, se filtró un video del popular stripper brasileño, Ricardo Milos. El video sorprendió a propios y extraños. El video del stripper comenzó a divulgarse rápidamente en las redes sociales y ya ha tenido miles de compartidos.

En efecto, el curioso incidente con el video ocurrió cuando en la parte final de la audiencia, el fiscal supremo, Samuel Rojas, realizaba su réplica por el caso en mención. Tras la aparición del video del stripper, se decidió suspender la transmisión por un par de minutos, para luego retomarla con la parte final de la intervención del magistrado.

Asimismo, al momento de la interferencia del video apareció en pantalla el mensaje "Asistencia Estudio Espinoza Ramos está presentando". Esto llevaría a concluir que el video del stripper se subió por intermedio de este usuario. Al respecto, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, sostuvo que una persona ajena al estudio quiso desvirtuar la audiencia.

Sobre el video del stripper, Espinoza dijo:

Ha sido un tercero, un ajeno, un extraño, que quería sabotear la audiencia. Le he pedido al juez supremo que se hagan las investigaciones correspondientes. Por nuestra parte, vamos a denunciar un delito informático.