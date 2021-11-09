Perú: familia compra zorro pensando que era un perro

¡Una inusual mascota! En Perú, una familia compró un zorro, pensando que se trataba de un perro doméstico. El animal fue adquirido en una tienda informal del centro de Lima.

El supuesto perro jugaba con más canes de un barrio pobre de la capital de Perú, pero ahora todo el barrio le tiene miedo, porque el perro resultó ser un zorro que ha devorado gallinas, patos y roedores domésticos que crían los vecinos del poblado.

Maribel Sotelo contó que hace unos seis meses, su hijo adolescente compró al perro, como mascota, por el equivalente a 265 pesos mexicanos.

Maribel Sotelo, dueña del perro que resultó ser un zorro:

Pensamos que era una perro de raza.

Zorro criado como perro en Perú

Sin embargo, de un momento a otro, "Run Run", nombre que recibió el supuesto perro, comenzó a perseguir a gallinas y patos que crían los pobladores del barrio del distrito de Comas, en Perú. Así, el zorro ha provocado el enojo de los habitantes del vecindario.

"Run Run" es un zorro andino de piernas delgadas, cola frondosa, cabeza puntiaguda y orejas desarrolladas. Esta especie de zorro habita generalmente desde el sur de Colombia y Ecuador hasta Chile, Bolivia y la Patagonia Argentina, según expertos.

La dueña del zorro, quien ahora debe pagar por los animales muertos, lamenta la situación:

Una señora nos dijo que se había comido tres conejillos.

Hace unos días el zorro "Run Run" se escapó de casa. Desde ese momento sus dueños, la policía ecológica y funcionaros del estatal Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre lo buscan para llevarlo a un zoológico.

Reportes de la prensa local indicaron que el zorro fue visto cerca de la morada, pero que hasta ahora, no ha sido atrapado.

📣🦊Ante los reportes del avistamiento de un zorro en el distrito de Comas, en Lima, el SERFOR del @midagriperu, informa lo siguiente:

1. De acuerdo con las fotografías se trata de un zorro andino (Lycalopex culpaeus) de aproximadamente 8 meses de edad [...] (1/7) pic.twitter.com/rRuzLSk6uj — Serfor Perú (@SerforPeru) November 4, 2021

Walter Silva, veterinario y especialista en fauna, dijo que muchos animales silvestres son traídos por traficantes desde zonas amazónicas como Loreto, Ucayali y Madre de Dios para comercializados ilegalmente en Lima, como ocurrió con este zorro.

Walter Silva, veterinario:

Muchos ejemplares son capturados desde crías, para ello, matan a los padres y estos juveniles son comercializados de forma ilegal en mercados informales.

En lo que va del año, se han realizado 128 intervenciones de decomiso de animales silvestres en Lima. El comercio ilegal de animales es un delito en Perú y tiene penas de entre 3 y 5 años de cárcel.

