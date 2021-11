Perrita Simona se come el pasaporte de su dueño y se vuelve viral

Los perritos han demostrado más de mil veces que son la mejor compañía para el ser humano en las casas; sin embargo, hay momentos en los que suelen meter en aprietos a sus dueños, como el caso de la perrita Simona, después de que se comió el pasaporte de su amo y su explicación ya se volvió viral.

El politólogo Javier Márquez compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de los restos de su pasaporte, que fue mordisqueado varias veces por la perrita.

“Los funcionarios de @SRE_mx me pidieron que narrara los hechos sobre cómo mi perrita Simona se comió mi pasaporte. No sabía qué escribir#”, escribió Márquez y las respuestas no se hicieron esperar.

Al parecer, el dueño de Simona acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar la reposición del pasaporte y por ello le solicitaron una explicación de lo que había pasado con el documento oficial.

“Mi perro se comió mi pasaporte en mi casa a las 18:00 horas del día 30 de octubre de 2021. No sé exactamente cómo ocurrieron los hechos porque no estaba presente. Pero presumo que lo tomó con sus patitas y lo empezó a jalar con sus dientes. Probablemente llegué antes que lo pudiera destrozar en su totalidad. Cuando llegué mi perrito se escondió y dejó el pasaporte en el piso”, escribió el politólogo en un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Incluso el dueño de la perrita Simona aclaró que en un principio solo había escrito que su mascota se lo había comido. “Solo había escrito que Simona se lo comió. Como me pidieron ser más detallado, tuve que meterle creatividad”, respondió a uno de los usuarios que comentó la cantidad de datos que había dado a las autoridades.

Usuarios de Twitter responden a mensaje del dueño de Simona

Como era de esperarse el tuit de Márquez obtuvo un sin fin de respuestas, desde usuarios que comentaron que sus mascotas se habían comido sus tareas hasta los que le hicieron ver los aprietos en los que se había metido por la reposición del pasaporte .

“Esa Simona no sabe en el lío de te metió. Pero con los de la SRE. Jajaja”, “me hizo el dia esta narracion de hechos, pero aún faltó la evidencia fotográfica de simona asustada cuando la sorprendieron en plena accion saboreando el pasaporte. ¿No creen ?”, escribieron algunos usuarios de Twitter.