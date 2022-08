¡Salí disparado! Pescador sobrevive a explosión de barco en Yucatán

Santos Díaz Echazarreta es uno de los dos pescadores que sobrevivieron a la explosión de un barco pesquero en el puerto de Yucalpetén en Yucatán.

Narró los momentos que vivió cuando ocurrió el siniestro: “De repente vino la explosión y yo salí disparado para arriba. Me golpee en el techo cuando caí otra vez. Pues en ese momento lo único que pensaba era en que no asimilaba lo que había pasado”.

Fue el pasado primero de agosto, iniciando la temporada de pulpo cuando la embarcación “Lady Godiba” fue el epicentro de la tragedia.

Pescador narra cómo sobrevivió a explosión en barco en Yucatán

El estallido se dio en la cabina. A causa de esto su compañero de pesca perdió la vida.

A dos semanas de lo ocurrido, Santos aún recuerda los sentimientos que lo invadieron en ese momento: “Era miedo y la desesperación, porque estoy viendo como está el humo, viendo las llamas del cuarto de máquinas, fue una desesperación. Gracias a Dios pude salir, pude salir de allá. Y a la persona que me jaló de allá que me saco de allá no sé quien es porque no lo vi, pero gracias a él pude salir porque ya estaba atrapado entre los dos lados del incendio..”

Luego de varios días de recuperación aún quedan las marcas de las quemaduras y golpes en su cuerpo.

Pero más allá de las cicatrices, asegura que lo más fuerte es el recuerdo de lo sucedido.

“Hay un video que me mandaron grabado por un muchacho, los estaba viendo y pues cuando lo veo siento mucha tristeza. Estoy pensando que Dios me dio una segunda oportunidad de vivir y todo eso”, declara el pescador Santos Díaz.

Ahora Santos se alista para retomar su oficio, volverá a la mar en un nuevo buque y con una historia que contar.

La explosión del Lady Godiva

De acuerdo con Protección Civil el hecho se registró en el astillero “Cuevas” donde se encontraba la embarcación que estaba siendo reparada.

Indicaron que se escuchó una fuerte explosión, en cuestión de minutos empezó a quemarse la parte de las máquinas.

Pescadores en el sitio intentaron sofocar el fuego y ayudar a las personas que quedaron atrapadas en el cuarto de máquinas.

Hasta el sitio llegaron pipas de la Marina y la SSP quienes acabaron con el fuego.

Sin embargo, uno de los pescadores no logró salir y murió y dos más fueron trasladados a un hospital.

Luego de lo sucedido la zona se mantuvo cerrada, mientras que agentes policiacos realizaron las diligencias.