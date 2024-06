Peso Pluma NO cambió de look; revelan quién es el verdadero modelo al que le hicieron montaje

¡Por poco nos engaña! En los últimos días, comenzó a circular en redes sociales una fotografía con el supuesto nuevo look de Peso Pluma. En la imagen, el cantante de corridos tumbados lucía con un nuevo corte de cabello y una vestimenta completamente diferente a la que estamos acostumbrados, por lo que, de inmediato, causó furor entre sus fans, ganándose nuevas admiradoras; sin embargo, han revelado que esto solo se trata de un montaje y realmente se trata de otro atractivo modelo, ¿quién?

Así luce Peso Pluma con su nuevo look

El pasado 31 de mayo, Peso Pluma sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía con un estilo completamente diferente, en el que dejaba atrás al característico “mullet” para dar paso, a un nuevo look con el cabello más corto y, por primera vez, con la frente despejada.

El característico mullet de Peso Pluma, el cual incluso fue elogiado por el mismísimo Jimmy Fallon, ha quedado atrás. | IG pesopluma

Cabe destacar que en esta imagen no se alcanzaba a apreciar el rostro completo del cantante de corridos tumbados, lo que generó muchísima especulación entre sus fans, tanto así que horas más tarde comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente se mostraba con una camisa blanca, muy fresco y atractivo.

La fotografía desató todo tipo de comentarios, en los que resaltaban el atractivo de Hassan Emilio, nombre real de artista. A la par, también se rumoraba que se trataba de una imagen alterada con Inteligencia Artificial.

Jenz Bonez es el verdadero modelo al que le hicieron el montaje de Peso Pluma

¡Las redes no se equivocaba! Ahora, todo parece indicar que los internautas no se confundían porque, si bien, Peso Pluma sí apreció con un nuevo corte de cabello, la imagen que circulaba en intenert no corresponde al cantante, sino al reconocido modelo inglés Jenz Bonez, quien trabaja para la famosa marca Hugo Boss.

El modelo, al que le hicieron el montaje de la cara del cantante de corridos tumbados con Inteligencia Artificial, actualmente cuenta con poco más de mil 200 seguidores en Instagram.