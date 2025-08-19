Secretario de Defensa y Salud de Estados Unidos compiten para ver quien hace más lagartijas

En un evento inusual dentro de la política estadounidense, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Salud, Robert Kennedy Junior, protagonizaron una competencia deportiva para medir su resistencia física.

El reto consistió en realizar la mayor cantidad posible de lagartijas y dominadas en un lapso menor a cinco minutos. Ambos aceptaron el desafío con entusiasmo, enviando un mensaje de unidad y motivación a la ciudadanía.

Aunque Hegseth completó la prueba en cinco minutos con 25 segundos, Kennedy, de 71 años, terminó muy cerca de su compañero de gabinete, mostrando una condición física destacable para su edad.

La actividad fue organizada con un objetivo claro: alentar a los estadounidenses a ponerse en forma y adoptar un estilo de vida saludable.

¿Quién es el secretario de Defensa de Estados Unidos?

Pete Hegseth, actual secretario de Defensa de Estados Unidos, es un exoficial de la Guardia Nacional del Ejército y figura reconocida en la política conservadora del país. Ha sido un férreo defensor de la seguridad nacional y cercano al presidente Donald Trump en sus estrategias de defensa y políticas exteriores desde su primer mandato.

Su perfil combina experiencia militar y mediática, pues antes de su cargo fue comentarista político y autor de libros sobre patriotismo y seguridad. Hegseth ha enfatizado que la disciplina y la preparación física son valores fundamentales en la vida militar y personal.

¿Quién es el secretario de Salud de Estados Unidos?

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Junior, es abogado y activista ambiental con una larga trayectoria en causas de salud pública y medio ambiente, es hijo del senador y fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. En 2025, asumió la responsabilidad de liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, enfocando sus esfuerzos en promover estilos de vida sanos y programas de prevención.

A pesar de su edad, Kennedy se mantiene activo físicamente y ha buscado predicar con el ejemplo, mostrando que la salud no es solo una política pública, sino un compromiso personal.