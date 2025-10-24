¡Giro Histórico! EU sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su familia por narcotráfico

Este viernes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego por tráfico ilícito de drogas. La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, también incluye sanciones contra su esposa, su hijo y otros asociados.

Treasury is sanctioning the President of Colombia, Gustavo Petro, for his role in the global illicit drug trade. Under President Petro, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates. Petro has provided narco-terrorist organizations with benefits. Under… — Treasury Department (@USTreasury) October 24, 2025

Gustavo Petro es señalado directamente por EU por narcotráfico

La decisión se tomó bajo la orden ejecutiva 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la acción con una declaración contundente:

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

*Información en desarrollo