¡Giro Histórico! EU sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su familia por narcotráfico

Estados Unidos impone sanciones directas a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Te contamos por qué lo acusan, además de cuáles serán las consecuencias.

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro.
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro por tráfico de drogas; incluye a su hijo y esposa|Reuters
Escrito por: América López
Este viernes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego por tráfico ilícito de drogas. La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, también incluye sanciones contra su esposa, su hijo y otros asociados.

Gustavo Petro es señalado directamente por EU por narcotráfico

La decisión se tomó bajo la orden ejecutiva 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la acción con una declaración contundente:

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

*Información en desarrollo

Estados Unidos

