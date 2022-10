La aparición del pez diablo en el dique los becos en Culiacán, Sinaloa ya preocupa a los pescadores, señalan que se come los huevesillos de la tilapia, y por ello, hay desabasto de esta especie, ya que no nacen más alevines, por lo tanto, el producto escasea y es barato, pues se oferta hasta en 39 pesos por kilo.

Pez diablo amenaza economía de pescadores en Culiacán

Escasea tilapia

Este es el dique los becos en la sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. El afluente de agua da sustento económico a los decenas de pescadores de la zona que preparan sus artes de pesca para poder sacar tilapia.

A decir de los propios navegantes de agua dulce han tenido un problema que amenaza su economía y la de sus familias, por la aparición de una especie invasora: el pez diablo.

“El pez diablo es originario por allá de Brasil, limpia peceras, lo introdujeron aquí en México precisamente ese para limpiar las peceras, el problema es que lo empezaron a liberar ya que creció, aquí en los embalses y la verdad aquí es una plaga”, describió la situación con preocupación y enojo, Fermín Peña, líder de los pescadores en esta región.

Sin depredador natural

El pescador detallló que el pez diablo no tiene un depredador natural en este dique, por lo tanto se come los huevesillos de la tilapia, y por ello, hay desabasto de producto ya que no nacen más alevines.

“Se van comiendo el huevesillo, el pez diablo lo succiona, la tilapia se anida en el fondo, hace unos hoyos, se anida, el pez diablo llega, las golpetea, sacan los huevesillos y se los come”, aseguró Fermín Peña, pescador desde hace décadas.

Los pescadores señalaron que no saben qué hacer con este problema del pez diablo, que está haciendo honor a su nombre, ya que el producto escasea y es barato, pues se oferta hasta en 39 pesos por kilo.